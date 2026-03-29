Seguridad de Semana Santa se refuerza con 600 policías y retenes en entradas y salidas de Medellín

Ante la gran cantidad de gente que entra y sale de Medellín en la Semana Mayor, las autoridades anunciaron un dispositivo que en total comprende a 1.000 funcionarios, entre los que están 600 policías, 100 soldados, 150 gestores de seguridad, acompañados por agentes de tránsito y capacidades tecnológicas, que estarán en puntos priorizados como iglesias, corredores turísticos, escenarios culturales, eventos deportivos, centros comerciales y los principales ejes viales.

De acuerdo con la Alcaldía, el despliegue responde al análisis de comportamiento delictivo en temporadas anteriores, donde se han identificado riesgos en zonas de alta afluencia como el Centro, El Poblado, Laureles y corredores turísticos, especialmente por hurtos a personas, viajeros y comercio.

El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló que se tienen en cuenta 23 fuentes de información para priorizar puntos estratégicos y en este caso 78 de las 317 iglesias, además de que también se priorizan las entradas y salidas de la ciudad.

"Lo que tiene que ver ahí con la entrada de la ciudad, tenemos también el acompañamiento del Ejército, estamos haciendo unos puestos de controles móviles con el personal también de carreteras en asocio con el departamento de Antioquia y efectivamente tratando de que el ciudadano que se desplaza por las vías se sienta seguro", destacó el uniformado.



Por su parte, 150 agentes de tránsito harán presencia para regular el tráfico en corredores como Las Palmas, túneles de Oriente y Occidente y vías de ingreso y salida de la ciudad.

"Para los diferentes planes éxodo y retorno, cubrimiento de los sitios turísticos, como el Cerro Nutibara, y acompañamiento a las diferentes procesiones religiosas en el Distrito. De igual forma, intensificaremos los controles de embriaguez y mantendremos los operativos contra los piques ilegales y las carreras clandestinas", el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Por lo pronto, las autoridades indicaron que mantendrán monitoreo durante toda la Semana Santa, con presencia en tiempo real en eventos religiosos, culturales y turísticos, así como en los principales corredores viales y terminales.