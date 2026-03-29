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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Seguridad de Semana Santa se refuerza con 600 policías y retenes en entradas y salidas de Medellín

Seguridad de Semana Santa se refuerza con 600 policías y retenes en entradas y salidas de Medellín

Habrá uniformados en 317 iglesias, 35 sitios turísticos, terminales y aeropuertos.

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