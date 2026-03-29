Cali intensifica vigilancia para proteger fauna y palma de cera en Semana Santa

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) inició desde las primeras horas de la mañana una serie de controles en distintos puntos de Cali, con el objetivo de proteger la palma de cera durante la temporada de Semana Santa.

Según informó la autoridad ambiental, se están ejecutando más de 10 operativos en plazas de mercado y terminales de transporte, donde se realizan inspecciones para evitar la comercialización ilegal de ramos de palma, una práctica que afecta esta especie considerada símbolo nacional.

Como alternativa, el DAGMA anunció que entregará plantas vivas en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de que los ciudadanos reemplacen las tradicionales ramas de palma durante las celebraciones religiosas.

"Esta iniciativa busca incentivar el uso de alternativas ecológicas en lugar de la palma de cera, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas", dijo Lina Botía, directora Dagma.



Además de las acciones para proteger la flora, los operativos también incluyen controles al transporte de fauna silvestre hacia el casco urbano, debido a que durante esta temporada suele incrementarse el tráfico y venta ilegal de animales para consumo humano.

En ese sentido, las autoridades ambientales indicaron que las inspecciones estarán especialmente enfocadas en evitar el ingreso y comercialización de especies como armadillos, dantas y tiburones, cuya captura y venta están prohibidas.

El DAGMA reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger la biodiversidad y denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con la fauna y flora, especialmente durante esta época en la que aumenta el riesgo para varias especies.