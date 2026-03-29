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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali intensifica vigilancia para proteger fauna y palma de cera en Semana Santa

Cali intensifica vigilancia para proteger fauna y palma de cera en Semana Santa

Según informó la autoridad ambiental, se están ejecutando más de 10 operativos en plazas de mercado y terminales de transporte, donde se realizan inspecciones para evitar la comercialización ilegal.

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