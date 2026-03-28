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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcaldía de Cali inicia operativos de control sanitario en expendios de alimentos por Semana Santa

Alcaldía de Cali inicia operativos de control sanitario en expendios de alimentos por Semana Santa

Un total de 50 técnicos de la Secretaría de Salud de Cali visitarán supermercados, grandes superficies e hipermercados de la ciudad para verificar condiciones de higiene.

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