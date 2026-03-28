Alcaldía de Cali inicia operativos de control sanitario en expendios de alimentos por Semana Santa

La Alcaldía de Cali inició en las últimas horas operativos de inspección, vigilancia y control en expendios de alimentos de la ciudad con motivo de la temporada de Semana Santa. El objetivo de estas acciones es prevenir posibles casos de intoxicación y garantizar que los productos que consumen los ciudadanos cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas.

Para estas jornadas se desplegarán cerca de 50 técnicos, quienes realizarán visitas a grandes supermercados y a algunas de las principales plazas de mercado de la ciudad, entre ellas Alameda, Porvenir, La Floresta y Alfonso López.

“Si durante la visita encontramos que los establecimientos no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas, como autoridades de salud podemos tomar medidas como la suspensión parcial o total del establecimiento y el decomiso de productos que pongan en riesgo la salud de los caleños”, explicó James González, técnico de alimentos de la Secretaría de Salud de Cali.

El funcionario explicó que las primeras visitas se realizarán en establecimientos cercanos a la galería Alameda, uno de los puntos con mayor afluencia de compradores en la ciudad.



Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes para cumplir con las normas sanitarias y a los ciudadanos para que verifiquen el estado de los alimentos antes de comprarlos, con el fin de evitar riesgos para la salud durante la Semana Santa.