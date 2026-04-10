Medellín se llena de cultura este fin de semana: gastronomía, ciencia y conciertos en la agenda

Con una variada oferta, desde ciencia hasta gastronomía, Medellín lidera la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.



Festival de hamburguesas en Medellín

En gastronomía la oferta será, especialmente, para los amantes de la hamburguesa, plato que tendrá desde hoy hasta el domingo muestras de 23 casas en Comfenalco Guayabal.

Alejandro Escallón, integrante de uno de los organizadores, explica qué novedades tendrá este año el espacio: "Vamos con algunas de las mejores hamburguesas de la ciudad, invitados de Bogotá y de Lima. Restaurantes que habitualmente no hacen hamburguesas, crearán una para el festival", afirmó.

Medellín también tendrá espacio para la ciencia. En el teatro Explora se podrá disfrutar hoy desde las 6 de la tarde, con entrada gratuita, en vivo y con compañía de expertos, un conversatorio sobre el regreso de la misión Artemis II a la tierra.

Artemis II Foto: AFP

Andrés Ruiz, jefe de la programación académica y cultural, detalla qué hará especial este espacio científico: "La idea es entender lo que está apsadno, hablaremos lo que ha sido la misión, el viaje alrededor de la luna, lo que observaron al rededor de la cara oculta y cómo funciona la cápsula Orión, donde estuvieron confinados estos 10 días", detalló.



¿Qué hacer este fin de semana en Medellín?

El Festival de la Silleta será uno de los eventos más destacados del sábado 11 de abril en Medellín. La cita será en el parque principal del corregimiento de Santa Elena, entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, con una programación que incluye exhibiciones de silletas, presentaciones artísticas, espacios formativos y una variada oferta gastronómica alrededor de la tradición silletera.



En la noche, el rap tomará protagonismo con Territorial en la Fiesta de la Utopía: lo popular como esperanza, que se realizará a las 9:00 de la noche en la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, en el barrio Santa Cruz. En el escenario estarán Clamor de Abismo, Stepansky y Yuda Amaya, con rimas que nacen de los barrios y buscan conectar con el público a través de mensajes sociales.

La agenda también incluye actividades para toda la familia durante el fin de semana. El domingo 12 de abril, Cultura Parque llegará a Parques del Río con música, arte, cuentería y espacios lúdicos entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras que el sábado se realizará la 5.ª Fiesta del Libro Infantil “Planta historias, y el mundo florecerá” a las 10:00 a. m. en la Casa de la Lectura Infantil. Estas propuestas buscan promover el encuentro ciudadano alrededor de la cultura y la lectura.

Finalmente, para los amantes de la música, La Filarmónica de Medellín rendirá un tributo a Aerosmith y Bon Jovi mañana sábado, en el teatro Metropolitano, desde las 8:00 de la noche.