Medellín y Corte Suprema firman acuerdo para facilitar acceso de población vulnerable a la justicia

Medellín y la Corte Suprema firmaron un acuerdo para facilitar el acceso a la justicia de la población vulnerable. Recientemente, la ciudad se fijó la meta de resolver 5.000 procesos que estaban represados en las comisarías locales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, firmaron un memorando de entendimiento que busca facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y mejorar la difusión de las decisiones judiciales.

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La firma se realizó durante el Primer Encuentro Interinstitucional para la Protección de la Niñez, en el que se reunieron comisarios, defensores y jueces de familia para hablar sobre la atención de niños, niñas y adolescentes.

El presidente de la Corte Suprema explicó que el acuerdo permitirá que las decisiones judiciales y los criterios establecidos para proteger a la población vulnerable sean aplicados desde las distintas dependencias de la Alcaldía, las comisarías y las defensorías.



"Es un memorando de entendimiento para hacer que la justicia sea más accesible, cercana y oportuna para los ciudadanos y, en particular, para la niñez. Las Reglas de Brasilia lo que buscan es eliminar las barreras de acceso a la justicia, y estamos muy comprometidos en ello", señaló.

Lenis Gómez también destacó que una atención adecuada de los conflictos familiares desde las comisarías puede evitar que algunos casos lleguen a los estrados judiciales o permitir que, cuando sea necesaria la intervención de los jueces, los procesos ya tengan un trámite adelantado.

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La firma se da en un momento en el que Medellín también enfrenta el reto de mejorar la respuesta de las comisarías de familia. El pasado 26 de octubre, la Alcaldía informó que había resuelto 4.871 de los 5.000 procesos que tenía como meta descongestionar. Quedaban 129 pendientes, lo que representaba un avance del 97,42 %.

Además, el Distrito anunció la apertura de dos nuevas comisarías, la 7B y la 13B, con una inversión superior a los $618 millones. Las sedes, ubicadas en el búnker de la Fiscalía y en el sector de La Floresta, buscan ampliar la atención en diferentes zonas de Medellín.

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Durante 2026, según el balance presentado por la Alcaldía, se habían radicado 10.802 procesos y finalizado 12.056. También se vincularon 64 nuevos servidores y se incorporó ComisarIA, una herramienta de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de estas dependencias.