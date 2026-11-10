Mal estado de la vía Medellín - Bogotá habría ocasionado muerte de docente del Pascual Bravo

Un docente de Medellín perdió la vida tras accidentarse por el grave deterioro de la autopista Medellín-Bogotá. La tragedia reactivó duras críticas contra el Invías por la falta de mantenimiento en un corredor donde se reportan casi 1.000 huecos.

Las condiciones de seguridad en la autopista Medellín-Bogotá vuelven a generar inquietud entre los usuarios de este corredor nacional, tras registrarse un nuevo siniestro vial que cobró la vida de un docente universitario.

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El accidente ocurrió en jurisdicción del municipio de San Luis, en un tramo administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde las comunidades y los gremios de transportadores han reportado de manera reiterada el deterioro de la malla vial.

La víctima fue identificada como Carlos Julián Gallego Duque, de 47 años, ingeniero, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y colaborador de EPM, quien regresaba a Medellín tras dictar clases en Puerto Nare.



De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se movilizaba por el sector El Silencio cuando habría perdido el control del vehículo al pasar por un hueco en la carretera, colisionando de frente contra un furgón.

Este hecho se suma a las constantes alertas del colectivo de transportadores 'Los Magníficos de la Ruta 60', agrupación que desde marzo de este año documentó y reportó cerca de 918 huecos en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre. Según los denunciantes, la falta de mantenimiento e intervención oportuna en la vía incrementa los factores de riesgo para motociclistas y conductores de carga pesada.

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A las deficiencias en la infraestructura se suman los antecedentes en la atención de emergencias en la zona. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, dos personas heridas en un accidente debieron ser trasladadas al hospital de Puerto Triunfo en la cabina de una grúa ante la ausencia de una ambulancia del Invías en el sector.

Blu Radio ha intentado establecer contacto con la entidad nacional para conocer un pronunciamiento oficial sobre el plan de mantenimiento de la vía y la atención de urgencias, sin obtener respuesta hasta el momento.