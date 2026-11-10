Inflación golpea la canasta familiar en Medellín: ¿qué productos subieron de precio?

Comprar papa, verduras y otros productos de la canasta familiar se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de ajustar para muchos hogares de Medellín. En centrales de abasto como la Plaza Minorista, algunos alimentos vienen registrando aumentos que se reflejan en el valor del mercado y obligan a los compradores a revisar qué llevan y cuánto pueden gastar.

Y es que Medellín continúa entre las ciudades con el mayor costo de vida del país. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual en la capital antioqueña llegó al 7,11 % en octubre, por encima del promedio nacional, que fue del 6,30 %.

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"Por el clima, cuando llueve mucho verano la gente deja de sembrar, entonces los productos se escasean y suben el precio. En este momento como le digo la papa, ya el tomate también ha estado caro y y en este momento está subiendo de precio el plátano", dijo un ciudadano.

"Pues yo creo que es como por temporada, porque como estamos ya a fines de año empieza a subir pues como que las cosas y el plátano también tiene como que ver como con la cosecha de café", agregó otro habitante de Medellín.



"Costosa la canasta familiar es lo que viene del campo. Es que los productos que vienen como las hortalizas, la panela, el maíz está tan costoso", añadió un medellinense más.

Con este resultado, la ciudad completó tres meses consecutivos con una inflación superior al 7 %. En agosto fue del 7,07 %, en septiembre del 7,04 % y en octubre volvió a subir.

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Pero el mercado no es el único gasto que presiona el bolsillo de los hogares. Los rubros de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles representan una de las principales presiones sobre el costo de vida en Medellín, al explicar el 34 % de la inflación local. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportan otro 29 %. Óscar Manco López, doctor en Ciencias Económicas y consultor, explicó por qué se vienen viendo estos incrementos en los precios por ejemplo de arriendos y alojamientos.

"La llegada de turistas, por supuesto, que es un fenómeno que influye. Esto simplemente para poder ahondar en ese tema del déficit de vivienda, porque tenemos un déficit de vivienda que supera las 40.000 viviendas, es decir, que hay más gente habitando y más gente llegando que viviendas disponibles y, por supuesto, que el tema de los nómadas digitales y la concentración de extranjeros que vienen, digamos, a buscar turismo y demás, puede tener implicaciones también sobre esta base", detalló el experto.

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Solo durante octubre, los precios en Medellín aumentaron 0,22 %, ligeramente por encima del promedio nacional, que fue del 0,20 %. Los mayores incrementos mensuales se presentaron en recreación y cultura, con 0,69 %, y vivienda y servicios públicos, con 0,52 %.

Aunque algunos productos y servicios bajaron de precio, como los alimentos, que registraron una reducción mensual del 0,02 %, el comportamiento general mantiene a Medellín por encima de la inflación nacional, eso sí para el último reporte estando por debajo de ciudades como Armenia, con 7,29 %, y Bucaramanga, con 7,15 %.