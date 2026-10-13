Médico británico también murió por supuesta sobredosis en festival de música electrónica en Medellín

Reconocido médico británico también murió en aparente caso de sobredosis durante festival de música electrónica en Medellín. Según el reporte médico, tras haber sido recogido en el Atanasio Girardot, su estado dio positivo para cocaína, combinada con anfetaminas y alcohol.

En menos de 24 horas se conoció un segundo caso de muerte de un ciudadano extranjero en Medellín en medio de aparentes casos de abuso en el consumo de sustancias psicoactivas.

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La víctima más reciente fue reportada por parte de personal de la Clínica El Rosario en El Tesoro a las autoridades judiciales y fue identificada como Ajay Bhapnagar, un médico británico de 50 años de edad que había ingresado al servicio de urgencias desde el pasado domingo en horas de la mañana.

Según el reporte policial, el hombre había sido encontrado y atendido inicialmente por personal de la línea de emergencia 123 al interior del estadio Atanasio Girardot donde este fin de semana se llevó a cabo el festival de música electrónica EDC.



Personal del centro asistencial manifestó a las autoridades que el extranjero ingresó con un aparente cuadro de sobredosis dando positivo para una combinación de consumo de cocaína con anfetaminas y alcohol.

Pese a la atención médica brindada en la tarde de este 12 de octubre el hombre falleció en el centro asistencial sin un registro oficial, ya que las causas de la situación están por determinar.

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Bhapnagar se suma a Ismael Gerardo Méndez Huertas, un joven costarricense de 27 años, que fue trasladado desde el escenario deportivo al Hospital Pablo Tobón Uribe tras haber sido hallado en un baño inconsciente y con dificultades para respirar.

Frente a los controles sobre el ingreso de sustancias psicoactivas al evento musical, la Policía Metropolitana indicó que era responsabilidad del organizador velar por las condiciones de seguridad. No obstante, hasta ahora Páramo Presenta no se ha pronunciado sobre la situación.

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La fuerza pública advirtió que durante el puente festivo intensificó las acciones operativas y preventivas contra el tráfico de estupefacientes logrando 32 capturas y una aprehensión, además de la incautación de 10.924 dosis de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, cocaína, base de coca, bazuco y más de mil unidades de droga sintética.