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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Megaoperativo de Ejército y SENAFRONT contra Clan del Golfo dejó un abatido y 16 capturados

Megaoperativo de Ejército y SENAFRONT contra Clan del Golfo dejó un abatido y 16 capturados

Dentro de los detenidos hay tres menores de edad instrumentalizados por el Clan del Golfo en Loma Las Banderas, Panamá.

Megaoperativo en frontera entre Colombia y Panamá.jpg
SENAFRONT / Séptima División
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Un contundente golpe contra las estructuras del Clan del Golfo se reportó en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, donde operaciones coordinadas entre las Fuerzas Militares de Colombia y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá dejó a 17 integrantes de esta organización criminal afectados.

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En Riosucio, Chocó, tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional realizaron una operación contra la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, allí un integrante de la estructura fue abatido y tres más capturados.

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Según el Ejército Nacional también fueron incautadas cinco armas largas, una pistola, municiones, equipos de comunicaciones y se destruyeron ocho explosivos.

"Una muerte en desarrollo de operaciones militares, tres sometidos, la incautación de material de guerra y la del desmantelamiento de una central de comunicaciones. Estos esfuerzos demuestran las acciones que se están llevando en la zona limítrofe", aseguró el general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.

De manera simultánea, al otro lado de la frontera, unidades del SENAFRONT desarrollaron una operación en el sector de Loma Las Banderas en donde ubicaron una unidad dedicada presuntamente a la explotación ilícita de yacimientos mineros, donde fueron capturadas 13 personas, entre ellas tres menores de edad.

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De acuerdo con las autoridades, los menores de edad habrían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para participar en actividades de minería ilegal en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá.

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"Desplazamos patrullas para poder lograr la captura de 13 elementos del Clan del Golfo, incluyendo uno incluso de 14 años, lo que deja en evidencia las violaciones a derechos de los menores por parte de esta organización delictiva transnacional", manifestó Héctor de Sedas, subdirector General SENAFRONT.

Estos resultados se dieron en el marco de la Reunión de Mandos Regionales de Frontera que se realiza en Medellín y donde participan autoridades militares y civiles de Colombia y Panamá, precisamente, con el objetivo de diseñar estrategias para combatir la delincuencia nacional e internacional.

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