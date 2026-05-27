Metro de Medellín será gratis el 31 de mayo durante elecciones: así funcionará

El próximo domingo, 31 de mayo, millones de colombianos saldrán a ejercer su derecho al voto para elegir el próximo presidente de Colombia. Ante esto y en pro de ayudar a la jornada electoral, los usuarios del metro de Medellín recibieron la noticia que el sistema será gratuito para ayudar en desplazamiento a los puestos de votación en toda la ciudad.
“Este domingo 31 de mayo el metro tendrá tarifa diferencial transitoria 0 pesos, dando cumplimiento al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La medida estará vigente en las líneas desde el inicio de la operación comercial hasta las 6:00 de la tarde (…) Invitamos a todas las personas a planear con anticipación su viaje, a tener en cuenta el horario de la medida y a hacer un uso responsable de la red metro”, indicó Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín.
Así funcionará el metro de Medellín durante elecciones
Para la jornada, el sistema ha establecido horarios diferenciados por tipo de transporte. Las líneas A y B (trenes), la línea T (tranvía) y las líneas de buses 1, 2 y O operarán desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Por su parte, los Metrocables correspondientes a las líneas H, J, K, M y P iniciarán su servicio a las 7:00 de la mañana y finalizarán labores a las 10:00 de la noche.
El Metro de Medellín especificó que la gratuidad no tendrá cobertura total en toda la infraestructura. La entidad advirtió que la tarifa de cero pesos no aplicará para las líneas 1, 2 y O de buses, así como tampoco para la línea L (Metrocable Arví) ni para las rutas que cubren las cuencas 3 y 6. De igual manera, el Metrocable línea L operará con un horario restringido, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la noche.