Metro de Medellín será gratis el 31 de mayo durante elecciones: así funcionará

El próximo domingo, 31 de mayo, millones de colombianos saldrán a ejercer su derecho al voto para elegir el próximo presidente de Colombia. Ante esto y en pro de ayudar a la jornada electoral, los usuarios del metro de Medellín recibieron la noticia que el sistema será gratuito para ayudar en desplazamiento a los puestos de votación en toda la ciudad.

“Este domingo 31 de mayo el metro tendrá tarifa diferencial transitoria 0 pesos, dando cumplimiento al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La medida estará vigente en las líneas desde el inicio de la operación comercial hasta las 6:00 de la tarde (…) Invitamos a todas las personas a planear con anticipación su viaje, a tener en cuenta el horario de la medida y a hacer un uso responsable de la red metro”, indicó Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín.

Metro de Medellín // Foto: suministrada

Así funcionará el metro de Medellín durante elecciones

Para la jornada, el sistema ha establecido horarios diferenciados por tipo de transporte. Las líneas A y B (trenes), la línea T (tranvía) y las líneas de buses 1, 2 y O operarán desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Por su parte, los Metrocables correspondientes a las líneas H, J, K, M y P iniciarán su servicio a las 7:00 de la mañana y finalizarán labores a las 10:00 de la noche.

El Metro de Medellín especificó que la gratuidad no tendrá cobertura total en toda la infraestructura. La entidad advirtió que la tarifa de cero pesos no aplicará para las líneas 1, 2 y O de buses, así como tampoco para la línea L (Metrocable Arví) ni para las rutas que cubren las cuencas 3 y 6. De igual manera, el Metrocable línea L operará con un horario restringido, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la noche.

