Niño de 9 años murió arrollado por un camión en el barrio Santo Domingo Savio de Medellín

Momentos de angustia se vivieron en las laderas del barrio Santo Domingo Savio, nororiente de Medellín, luego de que un niño de 9 años de edad falleciera en un accidente de tránsito.

Los hechos se registraron en la carrera 29 con calle 110A, donde en medio del ascenso, el conductor de un furgón perdió el control del vehículo y en su retroceso inicialmente chocó con una vivienda y, posteriormente, arrolló al menor de edad que en ese momento transitaba por el sector.

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Mientras que el vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios de la Secretaría de Movilidad para el peritaje correspondiente, el conductor del automotor, quien resultó ileso, fue trasladado preventivamente a una estación de Policía en medio de algunas reacciones agresivas de habitantes de la zona.

Las autoridades activaron todos los protocolos para iniciar la investigación del hecho como el acompañamiento a la familia de la víctima. Así lo indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.



"Estamos acompañando psicosocialmente y jurídicamente a los padres y familiares del menor fallecido a través de nuestra unidad de víctimas, a quienes les enviamos un abrazo solidario lamentando terrible pérdida", expuso el sectetario.

Este hecho ya incrementa en al menos 26 registros las muertes producto de accidentes viales en Medellín durante lo corrido del año si se comparan con 2025. La ciudad llegó a 250 personas fallecidas por estas situaciones.

