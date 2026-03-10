Otro estadounidense con maleta de juguetes sexuales fue inadmitido en aeropuerto de Antioquia

Autoridades sorprendieron a un estadounidense en el aeropuerto de Rionegro, Oriente de Antioquia, con una maleta llena de juguetes sexuales. Inadmitieron su ingreso a Colombia al indicar en entrevista que producía videos para adultos.

Los radares de las autoridades migratorias en la capital antioqueña siguen encendidos para evitar la posible comisión de delitos sexuales en la ciudad, especialmente que involucren a menores de edad.

En medio del refuerzo de controles en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, agentes de Migración Colombia impidieron el ingreso de un estadounidense que llevaba una maleta llena de juguetes sexuales.

Durante entrevistas posteriores el extranjero indicó que se dedicaba a la producción de videos para adultos por lo que se inició el respectivo trámite para que retornara a su país de origen.



Con este, en lo corrido de 2026 ya son 15 los extranjeros inadmitidos en la terminal aérea del Oriente antioqueño por antecedentes judiciales o riesgos para la comisión de delitos sexuales.

Durante la primera semana de marzo y en menos de 24 horas fueron inadmitidos otros dos hombres de la misma nacionalidad por alertas en el sistema de información Ángel Watch, un mecanismo de cooperación internacional del gobierno norteamericano que permite detectar y bloquear el ingreso de posibles agresores sexuales de menores de edad.