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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Panamá deportó y expulsó a 56 colombianos con rumbo a Medellín por convenio con EE.UU.

Panamá deportó y expulsó a 56 colombianos con rumbo a Medellín por convenio con EE.UU.

Si bien la migración hacia ese país por el Darién se ha disminuido significativamente, las autoridades destacan que siguen intensificando los controles.

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