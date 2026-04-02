Panamá deportó y expulsó a 56 colombianos con rumbo a Medellín por convenio con EE.UU.

Como parte de la estrategia de endurecimiento de los controles migratorios en la región, Panamá trasladó a 56 ciudadanos colombianos hacia el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín, tras ser deportados y expulsados por incumplir la normativa vigente, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

El operativo incluyó la deportación de 35 personas por infracciones a la ley migratoria, así como la expulsión de otras 21, quienes, según las autoridades, representaban un mayor nivel de riesgo debido a sus antecedentes penales.

De acuerdo con la entidad del vecino país, varios de los ciudadanos expulsados registraban antecedentes por delitos como tráfico internacional de drogas, homicidio agravado, fabricación, porte y tráfico de armas, además de reingreso irregular al país. También se identificaron casos vinculados a extorsión, uso de documentación falsa, hurto de automotores, receptación y estafa.

Las autoridades detallaron que del total de trasladados, 49 eran hombres y siete mujeres. El procedimiento se llevó a cabo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert bajo estrictas medidas de seguridad, según destacó la entidad migratoria.



Vale la pena recordar que este tipo de operativos se enmarca en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, un acuerdo que, según han dicho las autoridades, busca fortalecer la cooperación bilateral en materia migratoria, especialmente frente a lo que fue en su momento el aumento del flujo de migrantes irregulares que cruzan Centroamérica con destino a Norteamérica.

Pese a que lo que ha ocurrido es que hay una migración inversa, en los últimos meses Panamá ha intensificado las acciones de control, deportación y expulsión como parte de una estrategia para regular el tránsito migratorio y reforzar la seguridad nacional, en medio de la presión regional por gestionar los movimientos de la población.