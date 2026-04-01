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Tragedia en hotel del centro de Medellín: adulto mayor asesinó a un hombre y atentó contra sí mismo

La comuna La Candelaria sigue encabezando cifras de homicidios durante 2026 en la capital antioqueña.

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