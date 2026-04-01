Tragedia en hotel del centro de Medellín: adulto mayor asesinó a un hombre y atentó contra sí mismo

Autoridades investigan los hechos ocurridos en en un hotel del centro de Medellín, donde tras recibir el reporte de disparos al interior del establecimiento, efectivos policiales hallaron sin vida a un hombre de 33 años de edad.

La víctima fue identificada como Andrés Alejandro Amaris Arrieta, quien según versiones preliminares habría sido asesinado con arma de fuego por parte de un hombre de 63 años.

En medio de las investigaciones, personal del hotel relató a las autoridades que el victimario, quien se estaba hospedando desde julio del año anterior allí, estaba causando perturbaciones, lo que generó un llamado de atención de su pareja.

En medio de los reclamos, Amaris Arrieta recibió un disparo en el pecho, mientras que el agresor se resguardó en otra habitación del hotel y con la misma arma se propinó un disparo en el mentón.



En el lugar de los hechos hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y una caja de munición para el mismo, elementos que fueron incautados y ahora hacen parte del material probatorio para la judicialización del señalado victimario que fue trasladado a un centro asistencial para atención médica con pronóstico reservado.

Con este caso ya son 15 las personas asesinadas en la comuna 10 La Candelaria en lo corrido de 2026. Si bien hay una disminución en cinco casos con respecto al mismo periodo del año, sigue siendo el sector de la ciudad con los mayores registros de estas conductas violentas.