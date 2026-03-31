Van 14 días del cierre de la avenida El Poblado, En Medellín, por un enorme hueco: así van obras

Un grupo de 20 personas continúan con los trabajos en la avenida El Poblado, a la altura del Hotel Dann Carlton, donde el pasado 17 de marzo se generó una enorme socavación de más de 10 metros de profundidad, luego de las fuertes lluvias que se registraron en Medellín. Allí persiste el cierre de la vía solo en sentido sur- norte, lo que a diario genera grandes congestiones.

Si bien desde la Alcaldía de Medellín ya se había entregado una posible fecha para la reparación, tras los estudios realizados al terreno y a la estructura física que sostiene la quebrada La Presidenta, indicando que las obras tomarán alrededor de una mes, es decir, para la última semana del mes de abril se habilitaría este corredor vial, el alcalde Federico Gutiérrez dio una actualización.

El mandatario señaló que se realizó el vaciado de la losa que permite soportar y nivelar el terreno para iniciar con la construcción del Box Colvert; a la par, indicó que se inició la instalación de las estructuras prefabricadas del nuevo canal de la mencionada quebrada. Sobre los trabajos también se había referido recientemente el secretario de Infraestructura de la ciudad, Jaime Naranjo.

"En este momento estamos acondicionando el acceso a la parte baja de la quebrada para poder después, con la máquina, levantar estos elementos prefabricados que acaban de llegar e irlos instalando en el sitio, y ya después vaciar una losa superior. Esto lo que nos permite es ganar tiempo y que, una vez estén instalados estos elementos, si la quebrada se crece, no vamos a tener afectaciones".



Desde esta dependencia también aseguraron que hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad durante esta temporada de lluvias, un factor que impacta directamente en el desarrollo de las obras de reparación para poder recuperar la vía en el tiempo estimado.

Sobre este afluente hay que recordar que la Universidad Nacional adelantó estudios que fueron entregados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, información que servirá como base a la administración distrital para prevenir nuevas emergencias.

La inversión para estos estudios supera los 20.000 millones de pesos y expertos esperan que los trabajos contemplan la salida del caudal al río Medellín, lo que también es una de las problemáticas de las inundaciones que se dan en esta zona.