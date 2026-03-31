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Van 14 días del cierre de la avenida El Poblado, En Medellín, por un enorme hueco: así van obras

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que hay avances en obras en la quebrada La Presidenta. La reparación total podría tardar hasta finales de abril.

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