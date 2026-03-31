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Blu Radio  / Salud  / Invima alerta por jarabe fraudulento que circula en Medellín con registro sanitario suplantado

Invima alerta por jarabe fraudulento que circula en Medellín con registro sanitario suplantado

La comercialización ilegal del supuesto producto natural utiliza un registro sanitario que no le pertenece y representa riesgos para la salud.

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