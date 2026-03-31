El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la circulación de un jarabe fraudulento en la ciudad de Medellín, el cual estaría siendo comercializado como un producto natural sin contar con la debida autorización.

Se trata del producto identificado como Hedera Helix + Propóleo Zanecol, que, según la entidad, estaría utilizando de forma indebida un número de registro sanitario que en realidad corresponde a otro medicamento legalmente aprobado en el país. Esta práctica, conocida como suplantación, consiste en usar información oficial para aparentar cumplimiento de las normas, lo que puede generar confusión entre los consumidores.

De acuerdo con el Invima, el producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia, por lo que su consumo podría representar un riesgo para la salud. Además, en su etiquetado incluye datos de fabricantes y empresas que no están autorizados dentro de los registros sanitarios vigentes, lo que refuerza su carácter ilegal.

Invima alerta por jarabe fraudulento que circula en Medellín con registro sanitario suplantado Foto: Invima

La entidad explicó que este tipo de productos suelen ser promocionados a través de internet, redes sociales y servicios de mensajería, donde se ofrecen como soluciones naturales con supuestos beneficios que no están comprobados. Esto puede generar falsas expectativas en quienes los adquieren.



Ante esta situación, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de comprar o consumir este producto y verificar siempre que los medicamentos o productos fitoterapéuticos cuenten con registro sanitario válido. Asimismo, recomendó suspender su uso de inmediato en caso de estar consumiéndolo y reportar cualquier reacción adversa o punto de venta a las autoridades de salud.

Finalmente, la entidad instó a las secretarías de salud y demás actores del sistema a reforzar las labores de inspección, vigilancia y control, con el fin de evitar la distribución de este producto y proceder con su retiro del mercado.