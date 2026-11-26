Polémica entre concejal de Medellín del Partido Creemos y senadora del Pacto Histórico, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia admitiera una demanda de pérdida de investidura contra el corporado. Mientras Andrés Tobón dice que el “Pacto Histórico está desesperado”, la congresista lo tachó de misógino

Una polémica entre el concejal de Medellín Andrés Tobón, del partido Creemos, y la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se desató en las redes sociales luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia admitiera una demanda de pérdida de investidura contra el corporado, relacionada con un contrato para dictar clases en la Universidad EAFIT.

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La acción judicial plantea un presunto conflicto de intereses por la actividad académica de Tobón y su relación con la institución universitaria. Tras conocerse la admisión de la demanda, Zuleta divulgó la decisión y calificó al concejal como “bárbaro y misógino”, además de cuestionar su pertenencia al movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez.

Tobón aclaró que durante 2025 dictó una clase en esa institución y sostuvo que la legislación permite a los corporados ejercer actividades de docencia. También negó haber intervenido en la contratación o favorecido a alguna universidad aspirante al proceso de elección de la Secretaría General del Concejo, pues según indicó, no suscribió el contrato ni era ordenador del gasto.



“Se invitaron a 11 universidades y en ese momento fue la única que presentó propuesta. Y por si usted de pronto no sabía, al secretario no lo elige la universidad, lo elige la plenaria del Concejo, así que usted no tiene realmente por qué alegrarse tanto. Vaya buscando qué más inventarse. Por mi parte, respeto profundo por la justicia. Responderé al magistrado con pruebas, jamás con insultos”, aseguró.

Tobón defendió que no es misógino, pero señaló a Zuleta de “avalar bandidos, con su defensa de lo peor de Colombia”. Además agregó que “el Pacto Histórico está desesperado conmigo y no saben cómo sacarme del panorama”.

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Por su parte, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, salió en defensa de Tobón y cuestionó a la senadora por presentar la admisión de la demanda como una condena. “Todo mi respaldo” al concejal, expresó, antes de reprocharle a Zuleta que utilice calificativos como misógino contra quienes tienen diferencias políticas con ella.

La congresista respondió que Tobón estaba “desesperado” por la actuación del Tribunal y reiteró sus señalamientos sobre supuesta violencia contra las mujeres que piensan distinto.