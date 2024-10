Por controles a inmuebles turísticos de Medellín se redujo oferta un 4,7 % en septiembre

La oferta de vivienda turística en plataformas como Airbnb o Booking en Medellín se redujo en un 4,7 % en el mes de septiembre. El gremio inmobiliario ve con buenos ojos que las autoridades adelanten controles y operativos, teniendo en cuenta que a inicios de este año se estimaban 7.000 viviendas en zonas que el uso no lo permite.

Como un modo de corregirse el mercado de la oferta de vivienda turística en Medellín ven, desde el gremio inmobiliario de la ciudad, que se haya disminuido al mes de septiembre en un 4,7% tras un crecimiento desbordado a través de plataformas, llegando a su pico máximo en diciembre de 2023, con 12.200 inmuebles ofertados.

Ahora, si se compara con enero al noveno mes del año, no hay un crecimiento, aunque es un fenómeno que se viene registrando en el país, que también evidenció una disminución del 3%. Además de la capital antioqueña, ciudades como Santa Marta, Cartagena, el mismo San Andrés, también tiene menos ofertas para rentas cortas, mientras que Bogotá es el único que parece tener un repunte.

Federico Estrada, gerente de la Lonja Propiedad Raíz, explicó frente a estos resultados que sigue habiendo niveles altos, pero que sí se han evidenciado correcciones en el turismo como tal, también porque hoy en día hay proyectos inmobiliarios construidos solo para este fin, aspecto que también ha contribuido a la desaceleración de este fenómeno, que ya se venía evidenciando desde el primer semestre, cuando bajó en un 11%, con 10.873 menos propiedades ofertadas.

“Qué hubiera pasado en la ciudad si no hay esa oferta con el incremento de turismo que tuvimos nosotros, no fuéramos capaces, pero claro se desbordó y empezó convertirse apartamentos en urbanizaciones residenciales, que no contaban con las autorizaciones y se generaron muchas fricciones, muchos problemas de convivencia”, dijo.

Estrada manifestó que desde el gremio aplauden los operativos que han venido realizando las autoridades frente a los inmuebles que tiene registro de turismo, pero están en una zona donde el uso no lo permite, es decir, que no tienen ese permiso en debida forma para operar y argumentó que la primera alerta la hizo la misma administración distrital a inicios de este año, con una estimación de 7.000 inmuebles en ese estado.

“Se ha moderado la oferta de vivienda de turísticas en edificios residenciales es por ese control que no puede parar en esas copropiedades, donde no está autorizado de debida forma. El control hace parte de cualquier actividad, en este caso del turismo”, agregó.

Más allá del dato que ha suministrado la Secretaría de Seguridad sobre que la plataforma Airbnb ha bajado en los corrido de este año 150 propiedades de la página por no cumplir con los requisitos, desde el gremio inmobiliario indicaron que, por ejemplo, se evidencia en edificios donde antes había cinco o seis apartamentos ofertados y han bajado a dos o tres, aunque las ventas de inmuebles que sí pueden ser destinados como vivienda turística sigue siendo atractivo para quienes buscan invertir.