Previo al fenómeno de El Niño desmontan más de 3.000 cambuches en Medellín

Previo al fenómeno de El Niño, las autoridades en Medellín han desmontado más de 3.000 cambuches. Durante los operativos se han recolectado cerca de 750.000 toneladas de desechos que en muchos casos caen a ríos y quebradas.

Sobre el desmonte

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín informó que, durante los primeros meses del año, se han podido desmontar 3.141 cambuches como parte de algunas acciones que buscan recuperar el espacio público y limpiar a la ciudad en una propuesta de la Administración Distrital.

La información que dieron a conocer las autoridades correspondientes es que durante las intervenciones se pudieron compactar cerca de 755.400 toneladas de desechos, la mayoría en El Bronx donde fueron desmontados 1.156 cambuches y se recogieron más de 270.000 toneladas de residuos.



El subsecretario de Espacio Público de Medellín, David Ramírez, aseguró que estas estrategias buscan combatir dinámicas asociadas a la habitancia de calle, población migrante y adultos mayores en la capital de Antioquia.

“impactando especialmente sectores críticos como la comuna 10, Candelaria, donde se encuentra el mayor número de ocupaciones indebidas en corredores como la avenida de Graves, la avenida Oriental y el sector conocido como el Bronx”, aseguró.

Según las autoridades los lugares donde más procedimientos se han hecho es en Guayabal, Aranjuez, Belén, Laureles y Castilla en donde fueron compactados más de 250.000 toneladas de desechos.

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Finalmente, la Alcaldía de Medellín indicó que desde el 2024 han sido desmontados más de 20.000 cambuches, con cerca de 5.000 de estas estructuras intervenidas el año anterior. Además, más de un millón de toneladas de desechos han sido compactados en dos años y medio.