Así es la estrategia silenciosa que preparan en Cundinamarca para afrontar el fenómeno de El Niño

Tras las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea más intenso de lo normal sigue creciendo, pues según la entidad para septiembre alcanzaría un 90 % de probabilidad.

De acuerdo a los más recientes boletines técnicos de monitoreo internacional, entre mayo y julio de este año ya existe un 61 % de probabilidad de que se establezcan condiciones asociadas a este fenómeno, con un incremento progresivo en los meses siguientes.

Las proyecciones son aún más preocupantes “hacia finales de año. Se prevé un evento fuerte, con un calentamiento del océano Pacífico de hasta 1.5°C por encima de lo normal”, lo que podría intensificar sus efectos a escala global.

Las autoridades ambientales también advirtieron sobre los riesgos que pueden ocurrir como el aumento de incendios forestales, olas de calor más intensas, estrés hídrico y afectaciones directas en la producción de alimentos.



En este contexto, la preparación ante la llegada del fenómeno climático es una necesidad urgente, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso al agua depende en algunos casos de las condiciones climáticas.

La estrategia silenciosa que preparan en Cundinamarca

Frente a este escenario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha puesto en marcha una estrategia preventiva que busca mitigar los efectos del fenómeno antes de que se intensifiquen.

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De acuerdo con la CAR, se trata de la implementación de 1.000 reservorios de agua en zonas rurales, diseñados para almacenar el recurso durante temporadas de lluvia y garantizar su disponibilidad en épocas de sequía.

El proyecto hace parte del programa de Unidades Productivas Sostenibles (UPS) y ya beneficia a 20 municipios del departamento. “Cada reservorio tiene la capacidad de almacenar alrededor de 120.000 litros de agua, una cantidad significativa que puede cubrir necesidades domésticas, de riego y de producción agropecuaria durante varios meses”.

Según indican el impacto es tangible, pues con el agua recolectada, una finca puede abastecer durante aproximadamente seis meses a sus animales, además de mantener cultivos y asegurar el consumo básico de las familias campesinas.

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En términos prácticos, “cada reservorio equivale al consumo diario de cerca de 800 personas o al llenado de varias piscinas pequeñas”.

De igual forma, la corporación explica que la estrategia va más allá del almacenamiento de agua, pues incluye acciones complementarias como:



La restauración ambiental.

La siembra de árboles nativos y frutales.

La implementación de sistemas silvopastoriles.

La creación de biofábricas para insumos orgánicos.

En conjunto, “estas medidas buscan fortalecer la sostenibilidad del campo y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”.

Hasta el momento, los resultados indican un gran avance, más de 1.000 unidades productivas intervenidas, 58.000 metros cúbicos de agua lluvia recolectados, cientos de miles de árboles plantados y miles de hectáreas restauradas, con una inversión cercana a los $39.000 mil millones.