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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procedimiento policial en Medellín terminó con un abatido y tres personas heridas

Procedimiento policial en Medellín terminó con un abatido y tres personas heridas

Autoridades aseguraron que la persona muerta desenfundó un arma de fuego ante la presencia de uniformados y disparó indiscriminadamente.

Cruce de disparos en Medellín.
Cruce de disparos en Medellín.
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Las autoridades en Medellín investigan un procedimiento policial que terminó en una balacera con saldo de una persona abatida y tres personas heridas. Al parecer, el hombre muerto estaría en estado de exaltación, según el reporte conocido.

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Los hechos ocurrieron en La Candelaria, cuando el hombre fue abordado por un par de uniformados que ante la actitud sospechosa de la persona decidieron requisarlo, hecho que generó el temor del hombre que decidió desenfundar un arma de fuego.

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Ante la amenaza inminente, se reportó un cruce de disparos que dejó como saldo el hombre en estado de exaltación abatido por las autoridades, mientras que un uniformado resultó lesionado producto de un impacto en la parte superior de su cuerpo.

Asimismo y producto del intercambio de disparos, dos civiles resultaron heridos sin lesiones de consideración como han destacado las autoridades. Las dos personas involucradas, hombre y mujer, fueron trasladadas a centros asistenciales para su atención.

Por el momento, avanzan las investigaciones para poder determinar con exactitud cuáles eran las intenciones del hombre y cómo se encuentran las tres personas heridas.

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