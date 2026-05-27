Recuperan 21 predios de alias ‘Macaco’ y ‘Ernesto Báez’: fueron entregados a campesinos en Caucasia

Durante un operativo de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, con uniformados de la Policía Nacional, las autoridades lograron en Caucasia la recuperación material de 21 predios rurales que suman 1.677 hectáreas.

De acuerdo con los procesos judiciales y las labores de caracterización territorial, varios de los bienes rurales habían sido vinculados con excomandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el caso de los predios La Alborada y La Heroica, se registran precedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, excomandante de las AUC. ‘Macaco’ fue señalado por su presunta responsabilidad en despojo de tierras, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos, particularmente en las subregiones Bajo Cauca y Urabá antioqueño.

El predio El Avispero es otro de los puntos neurálgicos de este despliegue debido a su peso histórico. La propiedad aparece vinculada directamente a decisiones judiciales contra el excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, señalado por la justicia por delitos como desaparición forzada, secuestro, homicidio y masacres en la subregión Magdalena Medio.



Sobre este proceso, el asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, Javier Alonso Santiago, sostuvo que los predios hacían parte del Fondo de Reparación a Víctimas.

“En un ejercicio de recuperación material de estos predios que hacían parte del Fondo de Reparación para las víctimas, son dispuestos a organizaciones campesinas que quieren trabajar la tierra y que han demostrado que, con su esfuerzo y su trabajo, han producido alimentos”, dijo.

De momento, la entidad aclaró que no solo tomó el control material de los predios, sino que de inmediato dispuso estas tierras al servicio de la producción comunitaria, a asociaciones campesinas de Caucasia, un total de 200 personas. María Eugenia Dorado, una de las beneficiarias.

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"Ya que teníamos tanto tiempo de estar esperando este momento glorioso. Nunca pensaba que iba a llegar, pero llegó. Y vamos a tomar estas tierras para usarlas de la mejor manera, para que produzcan produzcan el pan diario de nuestra familia. Contenta, feliz por este día tan maravilloso. Más que todo, ha sido un trabajo demasiado duro, pero vemos hoy la efectividad", indicó.

El despliegue de las autoridades se extendió por una semana. Datos de esta entidad del Gobierno nacional señalan que en los últimos cuatro años en Antioquia se han recuperado más de 8.203 hectáreas como parte de la Reforma Agraria.