Refuerzan seguridad en Medellín: Policía recibió 50 motocicletas de alto cilindraje

Fuerte inversión para reforzar la seguridad en Medellín: entregaron 50 motocicletas de alto cilindraje y vehículos tácticos a la Policía Nacional, sumando 700 automotores destinados a la Fuerza Pública por más de 60.000 millones de pesos

Con una inversión cercana a los 9.800 millones de pesos, el Distrito entregó un nuevo lote de parque automotor destinado a robustecer las capacidades operativas y de reacción de la Policía Nacional en las diferentes comunas de Medellín.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, la dotación incluye 50 motocicletas de alto desempeño, con cilindrajes de 750 y 800 centímetros cúbicos, adquiridas por más de 4.100 millones de pesos y enfocadas en la reacción rápida y el patrullaje en zonas de alta complejidad.

A ellas se suman 11 vans especializadas por un valor superior a los 4.800 millones de pesos, diseñadas para operaciones complejas, traslado de personas privadas de la libertad y la lucha contra estructuras criminales.



El paquete tecnológico y operativo también incorpora una unidad móvil destinada exclusivamente a la protección y rescate de fauna silvestre y doméstica, con una inversión de 718 millones de pesos.

Desde la administración distrital destacaron que estas incorporaciones forman parte de una inversión acumulada que supera los 62.000 millones de pesos para la renovación de la flota de seguridad, consolidando un parque automotor compuesto por más de 640 motocicletas y decenas de vehículos tácticos para el control territorial.