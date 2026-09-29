¿Regreso de lluvias frenará racionamiento en Medellín? Hoy se conocerán nuevas medidas

Aunque está por definirse si la medida continúa o se extiende, por lo menos este martes habrá otras ocho horas de racionamiento para cinco comunas del Oriente y Centroriente de Medellín, en medio de la sequía por el fenómeno de El Niño.

A pesar de las fuertes lluvias de las últimas horas, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, se está haciendo un análisis del nivel de los tres embalses que suministran el líquido a la capital de Antioquia, mismos que en la última semana han bajado más del 10 %, situación que es la que más le preocupa a EPM.

El más reciente informe de ahorro de EPM muestra que hogares y comercios mejoraron, pero siguen lejos de alcanzar una disminución sostenida: el embalse de Piedras Blancas logró bajar en promedio 88 litros; La Fe llegó a 27 litros y Riogrande II a 40 litros, teniendo en cuenta que tienen como meta ahorros de 92 litros y 70 litros diarios por hogar, respectivamente. Esto dijo el mandatario.

"66 % Río Grande, 63 % en La Fe, y el más crítico, 60 % en Piedras Blancas. Yo puse a EPM a evaluar unos escenarios hoy. ¿Por qué? Tengo que ver que el agua se haya caído en los embalses y en las fuentes hídricas que alimentan los embalses. Entonces, vamos a ir tomando decisiones día a día, pero se sigue la necesidad de ahorrar agua y energía, no solo en Medellín", indicó el mandatario.



Mientras tanto, algunos ciudadanos consultados por BLU Radio admiten tener consciencia de ahorrar, pero no lo suficiente: "Estoy haciendo muy consciente a mi familia de que hay que hacerlo, porque, pues, también qué horror que nos vayan a hacer razonamiento, tanto de agua como de luz, ¿no?... La situación está muy difícil, es mejor ser conscientes de que hay que cuidarla... En mi hogar siempre tratamos de de ahorrar y cuidar el agua, porque sabemos que es un recurso muy indispensable y que no podemos esperar a que falte para empezar a cuidarla", manifestaron.

Sobre el nivel de los embalses hay que mencionar que se pasó en menos de una semana del 76 % a cerca del 63 %, dato entregado durante el último reporte compartido por Empresas Públicas de Medellín, hecho que ha encendido las alarmas de las autoridades.

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A la espera de que se tome una decisión sobre los racionamientos, que eventualmente podría ampliarse a otras zonas del Valle de Aburrá, el mandatario pidió que siga el uso consciente del agua para evitar que sigan bajando los niveles de los embalses.