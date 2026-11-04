Rescatan a menor secuestrada y un adolescente reclutado por el Clan del Golfo en Rionegro, Antioquia

Dos menores de edad fueron liberados y dos presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados durante una operación militar en la vereda El Carmín, en Rionegro, Oriente antioqueño.

De acuerdo con el Ejército, la menor de 16 años de edad llevaba cerca de tres meses secuestrada, mientras que el joven de 15 años presuntamente habría sido reclutado por ese grupo ilegal. La operación fue adelantada por el Gaula Militar Oriente, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

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Durante el procedimiento, las tropas llegaron hasta una vivienda donde encontraron 12 armas de fuego, entre ellas cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi. También incautaron municiones, proveedores, un silenciador y cinco teléfonos celulares.

En el lugar, además, fueron hallados 30 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de pasta base de coca y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como dinero en efectivo y otros elementos que serían utilizados para actividades delictivas.



El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó el resultado de la operación y señaló que se suma a los golpes que la fuerza pública viene adelantando contra las estructuras criminales que buscan expandirse en el Oriente del departamento. Según el funcionario, el Clan del Golfo ha intentado apoderarse de las rentas ilícitas de esta subregión, entre ellas, la minería ilegal y el microtráfico. Esta disputa también involucra al grupo de delincuencia común organizada conocido como El Mesa.

Martínez explicó que los enfrentamientos entre estas estructuras han generado buena parte de los homicidios registrados en municipios como El Carmen de Viboral, La Unión y Marinilla, además de algunos casos en Rionegro.

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"Rescataron una menor de edad que había seguido secuestrada en Marinilla e incautaron un número importante de armas de juego. El trabajo está, la articulación permanente se mantiene. Hay una articulación constante, permanente, entre la gobernación de Antioquia, las fuerzas de seguridad, ejército y policía y la Fiscalía General de la Nación", destacó.

El secretario indicó que el Clan del Golfo tiene presencia en el territorio a través de las subestructuras Héroes de Samaná y Géner Morales, que hacen parte de la estructura Oliverio Isaza Gómez. Así las cosas, según destacó, las operaciones de la fuerza pública buscan contrarrestar la expansión de estos grupos y garantizar la seguridad de las comunidades.