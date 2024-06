Tres muertos y dos desaparecidos dejan emergencias por lluvias en Abriaquí y Venecia, Antioquia

Autoridades confirmaron que se registraron tres muertos por deslizamiento de tierra en Abriaquí y al menos dos personas están desaparecidas por avalancha en Venecia. Fueron intensas las lluvias en Antioquia recientemente.

Blu Radio ha confirmado que entre las personas fallecidas hay un menor de edad. Inicialmente habían sido reportadas como desaparecidas, luego de un deslizamiento ocurrido en esta localidad del occidente de Antioquia, a cuatro horas de MedellínMedellín, donde las fuertes lluvias provocaron varias emergencias.

La urgencia, inicialmente, fue atendida por la comunidad y luego ya llegó el cuerpo de bomberos a zona rural, donde habría ocurrido esta situación.

Pero esta no es la única emergencia. Una avalancha ocurrió en Venecia. En este municipio del suroeste hay por lo menos dos personas desaparecidas y más de 200 damnificadas.

En medio de las emergencias provocadas por las precipitaciones, este fue el mensaje que enviaron los Bomberos en Venecia.

Según el reporte entregado por las autoridades, la urgencia se habría generado cuando las quebradas La Galápago y La Tigra se desbordaron y se tuvo que evacuar más de 80 viviendas en el municipio.

“Estamos muy asustados porque no para de rodar el cerro se siente horrible usted no sabe lo que estoy sintiendo yo le pido mucho a mi Dios que me dé valor, porque estoy a punto de entrar a pánico, se siente horrible en pánico, se siente horrible horrible”, afirmó Gladys García, habitante de la vereda El Rincón.

#Atención Las fuertes lluvias en las últimas horas en Antioquia provocaron graves emergencias en Abriaquí y Venecia, por lo menos 5 personas desaparecidas y 220 damnificadas es el saldo parcial que dejan las precipitaciones. #MañanasBlu @DagranAntioquia @AndresJRendonC pic.twitter.com/nBCtHpvxAX — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 26, 2024

El último informe que entregó la Alcaldía de Venecia indica que las personas desaparecidas son dos mayores de edad, tres viviendas quedaron destruidas, 211 personas damnificadas y varios vehículos sepultados entre lodo y escombros.

Allí, en el suroeste del departamento, los sectores más afectados son Santana, El Cerro, Rincón y Los Álamos, donde las personas tuvieron que irse de sus casas y a esta hora se refugian en albergues del casco urbano.