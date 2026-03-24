Tumbaron una vivienda usada para expendio de drogas en el barrio Prado centro de Medellín. Las autoridades adelantaron un operativo similar al aplicado en varios municipios de Antioquia; ya van 41 más en el departamento.

Como parte de las acciones para recuperar espacios afectados por actividades ilegales y mejorar la seguridad en el centro de Medellín, la Alcaldía, en articulación con la Policía Nacional y autoridades urbanísticas, llevó a cabo la demolición de una vivienda en el barrio Prado que era utilizada para la venta y consumo de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble funcionaba como punto de comercialización y consumo de drogas, generando afectaciones a residentes y comerciantes del sector. Tras un proceso de seguimiento y verificación de las condiciones del predio, se adelantaron las labores administrativas y operativas que permitieron ejecutar la demolición.

El procedimiento permitió eliminar un foco asociado a actividades ilícitas que impactaba negativamente la seguridad y la convivencia en la zona. Al respecto se refirió el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.



“Hoy dimos un paso importante en la recuperación del control territorial en el centro de la ciudad, algo que nos estaba pidiendo la comunidad desde hace tiempo y era puntualmente en el barrio Prado, donde logramos la demolición de una vivienda que venía siendo utilizada para la venta y el consumo de drogas afectando a los residentes y al comercio de ese sector”; agregó el secretario Villa.

Vale la pena mencionar que una estrategia similar se viene implementando en distintos municipios de Antioquia, para erradicar focos de inseguridad.

El caso más reciente se registró el pasado 17 de febrero en Rionegro, donde fueron demolidas tres viviendas. Con esta acción, la Gobernación de Antioquia alcanzó un total de 41 inmuebles derribados en el departamento durante 2024 y 2025.

Publicidad

Según el balance oficial, en Amagá se han demolido 18 viviendas; en Sonsón, 6; en Copacabana, 4; en Yarumal, 4; en Abejorral, 3; en Amalfi, 2; y en Cocorná, 1.

Asimismo, municipios como La Estrella, Guarne y Ciudad Bolívar ya han entregado información para avanzar en nuevas demoliciones, mientras que en Copacabana se reportaron más inmuebles que serán evaluados para futuras intervenciones.