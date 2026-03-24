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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tumbaron una vivienda usada para expendio de drogas en el barrio Prado centro de Medellín

Tumbaron una vivienda usada para expendio de drogas en el barrio Prado centro de Medellín

Las autoridades adelantaron un operativo similar al aplicado en varios municipios de Antioquia; ya van 41 más en el departamento.

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