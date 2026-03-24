Asesinaron a joven futbolista colombiano a la salida de una discoteca en Medellín

Futbolista colombiano fue asesinado tras salir de una discoteca en Medellín. El joven de 22 años jugaba en la tercera división de España y la próxima semana sería contratado por un equipo europeo.

Las autoridades en Medellín investigan la muerte violenta de Denilson David Mena Aguirre, un futbolista colombiano de 22 años de edad que encontró la muerte tras un ataque con arma de fuego ocurrido a las afueras de una discoteca.

El hecho se registró hacia las 3:36 a. m. en la calle 44 con carrera 89, barrio La América, frente al establecimiento conocido como Exclusive Mall de La 90. De acuerdo con el reporte policial, el joven fue perseguido por varias personas y, en medio de la situación, un hombre vestido con buzo negro y capucha le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar, al parecer en un vehículo.

Mena Aguirre fue auxiliado por ciudadanos y trasladado en un taxi a la Unidad Intermedia de San Javier, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.



En el mismo hecho resultó herida una mujer que recibió un impacto de bala en el hombro derecho, la cual fue trasladada al mismo centro asistencial donde permanece estable.

Según su testimonio, los hechos se habrían originado tras una discusión al interior del establecimiento entre dos grupos de personas. Posteriormente, los involucrados fueron retirados y, en el exterior, se presentó una riña que terminó en el ataque armado.

Las autoridades indicaron que el caso estaría relacionado con un episodio de intolerancia social, aunque los móviles exactos son materia de investigación. En el lugar se halló una vainilla calibre 9 milímetros y otros elementos materiales probatorios.

Publicidad

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría tenido pasado como jugador en la tercera división del fútbol español y, al momento de los hechos, se encontraba sin contrato, con la expectativa de vincularse a un equipo europeo en los próximos días.

Unidades de la SIJÍN realizaron la inspección técnica del lugar, así como la recolección de evidencia y verificación de cámaras de seguridad para dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.