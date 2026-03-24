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Asesinaron a joven futbolista colombiano a la salida de una discoteca en Medellín

El joven de 22 años jugaba en la tercera división de España y la próxima semana sería contratado por un equipo europeo.

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