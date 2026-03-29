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Un bombero murió y otros dos resultaron lesionados mientras atendían un incendio en Medellín

Las autoridades indican que mientras los hombres estaban en la atención de la emergencia en el barrio Toscana, la estructura colapsó y dejó atrapado a uno de los bomberos que llegó sin signos vitales a un centro asistencial.

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