Un bombero murió y otros dos resultaron lesionados mientras atendían un incendio en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de Iván Darío Posada, un bombero que se encontraba atendiendo un incendio en el barrio Toscana cuando la estructura donde ocurrió la emergencia colapsó y lo dejó atrapado entre los escombros.

Lo que se ha podido conocer es que el nombre de 34 años estaba en sus tareas de extinción del fuego cuando fue sorprendido por el colapso que también dejó a dos de sus compañeros lesionados, mismos que a esta hora son atendidos por especialistas de salud.

A pesar de que Posada alcanzó a ser sacado de dentro de los escombros, cuando llegó a un centro asistencial cercano ya no tenía signos vitales, por lo que se certificó su muerte minutos después de que saliera como cualquier otro día a atender las emergencias de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de Iván Posada, un bombero de 34 años que falleció cuando atendía un incendio en el barrio Toscana. Autoridades avanzan en las investigaciones para determinar con exactitud cómo falleció el hombre. #VocesySonidos pic.twitter.com/LIteHr1g5z — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 29, 2026

A través de su cuenta de X, Gutiérrez lamentó la muerte de Posada, “tengo un dolor muy grande. Hoy Medellín está de luto. Había ingresado a la institución en diciembre de 2016, con la vocación de servir y proteger la vida de los demás. Así vivió y así lo recordaremos”.



Mientras se espera conocer cuál es el estado de salud de los dos bomberos que resultados lesionados en medio de esta situación, el DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín tratan de establecer cómo ocurrió este incidente que enluta a la capital de Antioquia.

Finalmente, mencionan desde la Alcaldía de Medellín que ya la conflagración fue controlada en su totalidad y que ninguna persona de la población civil resultó lesionada.