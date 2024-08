Ya hay afectaciones por falta de gasolina para aviones en Antioquia: 8 vuelos cancelados

Ya se reportan afectaciones en el aeropuerto internacional José María Cordóva de Rionegro por disponibilidad de combustible para aviones. Se han cancelado 8 vuelos.

La confirmación la hizo el Concesionario AirPlan, que administra los aeropuertos de Antioquia, donde informó en su cuenta en X, acaba de informar que debido a la disponibilidad del combustible para aviación, en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro se reportan ocho vuelos cancelados desde Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga.

Aún no se tiene claro las aerolíneas que ya reportaron esas afectaciones y eso no deja de preocupar a los viajeros antioqueños, ya que todavía es incierto sí haya afectaciones, incluso, en las próximas horas desde el aeropuerto de Rionegro. Hablamos con una mujer que mostró su preocupación, puesto que afirma que pueden salir hoy, pero no saben si pueden regresar.

“Bueno, la preocupación que tenemos la mayoría de los colombianos es que a futuro se ve afectada todo lo que tiene que ver con los vuelos, porque es una noticia que nos coge de improvisto y el problema es que salen de un aeropuerto, pero no tenemos claro cuando se le puede regresar por la situación que se está dando”, relató una usuaria.

Además, la incertidumbre no es solo para las personas que viajan a destinos nacionales, sino también para los que van a viajar al exterior pues insisten que la fecha de su regreso no es cierta y que al estar fuera de Colombia la situación se les podría complicar aún más.

Blu Radio habló con dos hombres que viajan hacia México y la preocupación que tienen es evidente, ya que regresan esta misma semana al país y afirman que les tocará esperar en el exterior con más preguntas que respuestas.

“Pues ahora nosotros vamos para Cancún y está bien ahora, pero no sabemos de vuelta para Colombia si va a haber combustible para volver, entonces, si la preocupación es que no sabemos si nos venimos del mismo día que tenemos programado”, contó un usuario.

Además, otro pasajero aseveró lo siguiente:

"En estos momentos estoy viajando hacia el exterior y me preocupa la situación que acaba de salir como noticia de que el combustible está escaso, no sé si de pronto pueda regresar a tiempo”.

Por otro lado, en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, y también administrado por la concesionaria AirPlan, hay normalidad en la operación aérea a todos los destinos nacionales y afirman que estarán a la espera de las decisiones que tome la Aerocivil en los próximos días.