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A la cárcel alias ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’, señalado de atacar a siete víctimas

El hombre fue capturado en Turbaco, Bolívar, luego de huir de la capital hace dos meses. Según las autoridades, intimidaba a sus víctimas con armas de fuego para llevarlos a zonas boscosas del humedal, donde presuntamente las agredía sexualmente.

A la cárcel alias ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’.
A la cárcel alias ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’. Captura de pantalla video de la captura.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

A la cárcel fue enviado alias ‘El Depredador del Humedal Juan Amarillo’, señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos contra al menos siete víctimas en Bogotá. El hombre fue capturado en Turbaco, Bolívar, tras huir de la capital hace dos meses.

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Según la Policía, el presunto agresor abordaba a mujeres entre los 18 y 40 años y a menores de edad entre los 13 y 17 años, utilizando armas de fuego para intimidarlas y llevarlas a zonas boscosas del humedal, en la localidad de Suba, donde al parecer las agredía sexualmente y les robaba sus pertenencias.

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La investigación se extendió durante un año e incluyó análisis genéticos, entrevistas forenses, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos y labores de seguimiento. El cotejo genético, realizado con Medicina Legal, permitió vincular formalmente a siete víctimas al caso.

Uno de los hechos ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando una enfermera que regresaba a su vivienda fue intimidada con un arma de fuego y llevada al interior del humedal. Allí, presuntamente fue agredida sexualmente y despojada de sus pertenencias. Otro caso se registró el 12 de diciembre del mismo año, cuando una pareja fue abordada violentamente por el señalado agresor y un cómplice.

De acuerdo con las autoridades, el acento característico del sospechoso y las botas industriales que utilizaba fueron elementos clave para avanzar en su identificación. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido de 2026, ha capturado a 18 personas en flagrancia y a otras 52 mediante orden judicial por el delito de acceso carnal violento.

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