A la cárcel dos hombres por movilizarse en vehículo robado en Bogotá

Dos hombres identificados como Jhofry Rodrigo Martínez Vargas y Andrés Camilo Beltrán Orduz fueron enviados a la cárcel en Bogotá, señalados de movilizarse en un vehículo hurtado y con placas adulteradas. Los implicados fueron capturados en flagrancia el 1 de abril en la localidad de Ciudad Bolívar, mientras se desplazaban en el automotor reportado como robado el pasado 23 de marzo en Barrios Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la detención se produjo durante un procedimiento de verificación por parte de uniformados de la Policía, quienes evidenciaron inconsistencias en las placas del vehículo. Tras la revisión técnica, se confirmó que no correspondían al automotor y que este figuraba como robadomediante la modalidad de atraco.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar imputó a los procesados los delitos de receptación y falsedad marcaria, ambas conductas agravadas. El primer delito se refiere al acto de ocultar o comercializar bienes robados con ánimo de lucro, mientras que el segundo consiste en alterar o usar marcas oficiales falsas, como en este caso el sistema de identificación de vehículos. Sin embargo, durante las audiencias concentradas, los implicados no aceptaron los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, los dos hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades también adelantan indagaciones para establecer si el vehículo habría sido utilizado en otros hechos delictivos en el norte de la capital.