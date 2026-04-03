En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel dos hombres por movilizarse en vehículo robado en Bogotá

A la cárcel dos hombres por movilizarse en vehículo robado en Bogotá

El carro tenía placas falsas y habría sido usado en otros delitos en el norte de la ciudad, según la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad