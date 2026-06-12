Accidentes viales y jornada de manifestaciones generaron caos durante la madrugada en Bogotá

Bogotá amaneció este viernes bajo el impacto de un grave accidente de tránsito en el sur de la ciudad, el cual se sumó a una noche de intensas manifestaciones y desórdenes en diversos puntos de la capital. El siniestro principal, que involucró a cinco vehículos, se convirtió en el hecho más crítico de una jornada marcada por bloqueos y tensiones entre la comunidad y manifestantes vinculados a sectores políticos.

El siniestro en Usme

El accidente de mayor magnitud se registró en la Autopista al Llano con calle 87C Sur, en la localidad de Usme. Según el reporte oficial, el choque múltiple involucró a "dos vehículos particulares, un taxi, un camión y una motocicleta"

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la causa del incidente habría sido una falla mecánica: "testigos aseguran que la furgoneta se quedó sin frenos, provocando este accidente que por fortuna no dejó víctimas fatales".

Como consecuencia del impacto, "a diferentes centros asistenciales del sur de la capital tuvieron que ser trasladadas al menos cinco personas que resultaron lesionadas".



Paralelamente, en el norte de la ciudad, se presentó otro incidente en la calle 197 con Autopista Norte, aunque las autoridades confirmaron que a tempranas horas de la mañana ya había "circulación libre hacia la capital del país" tras restablecerse el tránsito.

Manifestaciones y denuncias de vandalismo en Chapinero

La movilidad no solo se vio afectada por los choques. En el sector de Chapinero, específicamente en el Parque de los Hippies, se vivió una noche de disturbios provocada por seguidores de la campaña de Iván Cepeda. Lo que inició como un evento cultural de freestyle rap terminó en un mitin político que, según los vecinos, carecía de permisos legales.

"Dicen los vecinos que dos ediles, Félix Millán del partido Alianza Verde y Catherine Garavito del Pacto Histórico, convocaron a esa concentración sin autorización de la alcaldía local", informó el periodista Javier Segura.

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La situación escaló rápidamente hacia la noche: "hacia las 8:30 de la noche llegó el vandalismo, daños al espacio público, consumo masivo de sustancias psicoactivas y los vecinos desesperados pidiendo el cierre de este evento que terminó casi a la medianoche".

Ocho rutas del SITP presentan desvíos en la calle 70 con carrera 109, en la localidad de Engativá, debido a una manifestación de seguidores de Iván Cepeda. Entretanto, en Chapinero, vecinos reportan afectaciones al espacio público, consumo de sustancias psicoactivas y la… pic.twitter.com/OqHQGmSrYq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 12, 2026

Bloqueos en Engativá y mesas de trabajo por la seguridad vial

La localidad de Engativá también sufrió las consecuencias de las protestas, donde ocho rutas del SITP tuvieron que desviarse en la calle 70 con carrera 109. Esta situación afectó a cerca de 15,000 residentes de barrios como Bolivia, Garcés Navas, Villas del Dorado y San Antonio, quienes "enfrentaron los trancones y terminaron caminando para llegar a sus casas".

Por otro lado, frente a la creciente preocupación por el orden público y la seguridad vial, el alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo un encuentro con trabajadores y propietarios de la plataforma Rappi para abordar las constantes quejas ciudadanas. El mandatario fue enfático al declarar: "no puede haber rapitenderos pasándose el semáforo en rojo, poniendo a la gente en peligro en el andén, niños, familias... pensemos en el equilibrio, que ustedes puedan tener trabajo... pero que respetemos todas las normas".

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Escuche aquí la entrevista: