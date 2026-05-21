Adulto mayor resultó herido en medio de ataque a estación TM: agresión quedó en video

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que varios manifestantes comenzaron a dañar parte del mobiliario y las cámaras de la estación, sin importar que allí permanecían varios pasajeros esperando tomar el transporte.

En las imágenes se observa a un adulto mayor, vestido de negro, quien permanecía sobre la plataforma mientras esperaba la llegada de uno de los articulados. Sin embargo, en medio de los disturbios, algunas de las personas que participaban en la protesta le lanzaron un objeto que, al parecer, sería una piedra, impactándolo y provocando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, gestores de diálogo de la Alcaldía de Bogotá, que acompañaban la jornada de manifestaciones, auxiliaron al pasajero afectado y trataron de controlar la situación dentro de la estación.

El hecho generó momentos de angustia debido a la presencia de otros usuarios que intentaban resguardarse mientras continuaban los actos vandálicos.



Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la identificación de los responsables de los daños y de la agresión contra el adulto mayor.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien denunció la situación, compartió otros casos en los que los gestores se vieron involucrados en el momento en que intentaron contener los hechos de violencia.