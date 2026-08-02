Al menos 15 boas y 8 tortugas fueron incautadas en la Universidad El Bosque

Un operativo de control liderado por la Policía Nacional y la Secretaría de Ambiente en el barrio Bella Suiza, al norte de Bogotá, terminó con la incautación preventiva de 23 animales silvestres. La intervención se realizó en las instalaciones de la Universidad El Bosque, donde los expertos descubrieron que, aunque la institución tenía registros de los animales, los permisos legales para su permanencia con fines educativos y de exhibición se encontraban vencidos, lo que invalidaba su tenencia actual.

La inspección, que forma parte de las visitas de rutina, buscaba verificar el bienestar y la legalidad de la fauna en cautiverio dentro de centros educativos. Al revisar la documentación, los funcionarios encontraron que la falta de actualización en los permisos impedía que los animales siguieran en el campus, a pesar de que eran utilizados para actividades pedagógicas.

Ante estas irregularidades administrativas, la mayor Luz Amparo Pinto coordinó el retiro de los ejemplares para asegurar que se siguieran los protocolos de ley. Durante el procedimiento, la oficial confirmó la magnitud del hallazgo al mencionar que “se procedió con la incautación de dichos animales, dentro de los cuales se encuentran 15 boas constrictor y varias especies de tortugas”.

15 boas y 8 tortugas fueron incautadas en la Universidad El Bosque Suministrado

Tras la incautación, los 23 animales fueron trasladados a los centros de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde un equipo de biólogos y veterinarios realizará una valoración médica completa. Pinto señaló que el objetivo es iniciar un proceso de rehabilitación que permita que estas especies vuelvan a la libertad en su hábitat natural o reciban un manejo especializado en un entorno adecuado.

Con esta acción, las autoridades distritales recordaron que la protección de la biodiversidad exige no solo el cuidado físico de los animales, sino también un cumplimiento estricto y actualizado de las normas ambientales para evitar el tráfico o la tenencia irregular de fauna en la capital.