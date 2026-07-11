Preocupación por nueva muerte en cirugía estética clandestina en Bogotá: "Lo barato no es seguro"

La muerte de Adriana Manotas, una mujer de 52 años, volvió a encender el tema sobre los riesgos de acudir a establecimientos clandestinos para realizarse procedimientos estéticos. El caso ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde, según las autoridades, el lugar en el que recibió atención no contaba con permisos para prestar servicios de salud ni con personal acreditado para este tipo de intervenciones.

Tras la tragedia, la Secretaría Distrital de Salud reforzó el llamado a la ciudadanía para que verifique la legalidad de los centros médicos antes de someterse a cualquier procedimiento. La directora de Calidad de Servicios de Salud de la entidad, Katia Vaquero, lanzó una advertencia contundente: "Lo barato no es seguro", una frase con la que busca evitar que se repitan casos similares en la capital.

¿Cómo avanza el control contra los centros estéticos clandestinos en Bogotá?

La funcionaria explicó que la administración distrital mantiene operativos permanentes junto con la Policía, la Fiscalía y las alcaldías locales para combatir la prestación ilegal de servicios estéticos.



Solo en lo corrido del año, la Secretaría de Salud ha realizado 104 visitas derivadas de denuncias ciudadanas, de las cuales 34 terminaron con medidas sanitarias contra establecimientos con y sin habilitación.

Además, desde 2025 y hasta el 5 de julio de este año se han efectuado 1.296 visitas relacionadas con actividades estéticas, que dieron paso a 590 operativos y a la imposición de 155 medidas de seguridad** por incumplimientos a la normativa.

"Es imperativo hacer el llamado a toda la comunidad para que antes de realizarse un procedimiento estético validen que el establecimiento cumpla con todas las condiciones", enfatizó Vaquero.

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Adriana Manotas Rodríguez, mujer fallece por cirugía estetica Redes Sociales

¿Qué deben revisar los pacientes antes de un procedimiento estético?

La directora insistió en que los ciudadanos deben verificar que tanto el establecimiento como el profesional de la salud estén registrados oficialmente en las plataformas REPS y ReTHUS, herramientas habilitadas para consultar la idoneidad de clínicas y especialistas.

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También recordó que la Secretaría de Salud mantiene habilitados canales de atención para resolver dudas y recibir denuncias sobre posibles centros clandestinos.

¿Por qué siguen apareciendo estos establecimientos ilegales?

Aunque las autoridades han intensificado los controles, Vaquero reconoció que muchos de estos lugares cambian constantemente de dirección para evadir la vigilancia.

"Una casa, un apartamento, un espacio chiquito no es el lugar idóneo ni es un lugar habilitado para realizar procedimientos estéticos", advirtió.

Según explicó, las localidades donde más se han identificado este tipo de establecimientos son Puente Aranda, Usaquén y Chapinero, aunque los operativos se desarrollan en toda Bogotá.

Finalmente, la funcionaria pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar estos sitios, ya que la información de la comunidad resulta clave para detectar establecimientos ilegales y evitar nuevas tragedias como la que cobró la vida de Adriana Manotas.