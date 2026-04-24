Alcaldía de Teusaquillo deberá pagar más de 36.000 millones por construcción irregular de nueva sede

El ente de control analizó los contratos de obra e interventoría suscritos por la alcaldía local para el desarrollo de este proyecto. La obra no fue terminada dentro del plazo previsto y presentó fallas técnicas, así como presuntos daños a predios vecinos, lo que impide su entrega y uso.

“Se comprometieron recursos públicos en una obra que no fue entregada ni cumplió lo previsto. El uso inadecuado de estos dineros retrasa soluciones para la ciudadanía y afecta la confianza institucional. Estas prácticas no pueden seguir ocurriendo y deben corregirse”, señaló la contralora auxiliar, Verónica Peláez Gutiérrez. Además, la contralora auxiliar aseguró que la Contraloría de Bogotá ha hecho seguimiento a esta intervención desde el año 2018 a través de sus auditorías, y desde el año 2023 fue incluida en su programa Vamos a la obra, con el propósito de llevar el control fiscal del escritorio al territorio, escuchando a la ciudadanía y verificando en sitio lo que ocurre con los recursos públicos.

De acuerdo con la investigación de la Contraloría, también se reportaron afectaciones a predios vecinos y se identificó la falta de controles en la supervisión del contrato, lo que hizo que las fallas técnicas no fueran advertidas de forma anticipada.

Nueva sede alcaldía de Teusaquillo Foto: Contraloría de Bogotá.

Según la Contraloría, el daño fiscal se configuró por la suma de varios componentes, entre ellos el valor de la obra inconclusa, el contrato de interventoría que avaló su ejecución, los costos de estudios técnicos posteriores y los gastos en arrendamientos asumidos por la entidad ante la no entrega de la sede.