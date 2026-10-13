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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ambulancias compitieron por atender servicio en Bogotá: invadieron andén y una casi arrolla a peatón

Ambulancias compitieron por atender servicio en Bogotá: invadieron andén y una casi arrolla a peatón

Los hechos ocurrieron en una vía de la localidad de Fontibón y quedó registrado en video la imprudencia de dos conductores.

Ambulancias cometiendo imprudencias en Bogotá por servicio
Ambulancias cometiendo imprudencias en Bogotá por servicio
Foto: captura de video
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que dos ambulancias de servicio privado comenten una grave imprudencia vial cuando iban a atender un accidente sobre una de las vías de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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Sin embargo, en las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que uno de los conductores prefirió subirse al andén para evitar el tráfico y así tratar de sobre pasar a la otra ambulancia con la que competía.

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El momento fue tan grave, que mientras una de las ambulancias pasaba por el andén, puso en riesgo la vida de un peatón que tenía una bicicleta en sus manos, ya que estuvo a pocos centímetros de atropellarlo. El peatón, como mecanismo de defensa, utilizó la bicicleta para evitar que la ambulancia continuara por el andén.

El video dura menos de 10 segundos, y queda en evidencia que ambos conductores pasan por entre varios vehículos que esperaban el cambio del semáforo, pero los conductores de servidos médico, evaden el pare y se pasan el semáforo en color rojo poniendo en riesgo a más actores viales.

Por este caso, las autoridades en Bogotá están investigando la empresa a la que pertenecen y la placa de cada ambulancia, ya que en el video no quedó claramente registrado, para ser llamado a comparecer y así responder por posibles sanciones al poner en riesgo la vida de un peatón y por infringir las normas de tránsito. Así mismo, hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncian o hagan llegar información para dar con el paradero de los infractores.

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