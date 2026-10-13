Se hicieron pasar por operarios del metro de Bogotá para robar rieles avaluados en $50 millones

Dos hombres fueron capturados en el sur de Bogotá cuando, presuntamente, intentaban llevarse 11 rieles utilizados para la construcción del metro de la ciudad, cuyo valor se estima en cerca de $50 millones. Según la Policía, los sujetos vestían prendas de operarios de mantenimiento y transportaban los elementos en una tractomula.

El procedimiento se realizó en el barrio El Amparo, en la localidad de San Cristóbal, durante patrullajes de uniformados que identificaron a los dos hombres en actitud sospechosa mientras cargaban el material.

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Al verificar la situación, los policías les solicitaron los documentos que acreditaran su identidad y su relación con las labores de mantenimiento. Sin embargo, según el reporte de las autoridades, los hombres no contaban con la documentación requerida.

¿Cómo descubrieron el presunto robo de los rieles del Metro?

De acuerdo con el comandante de la Policía de San Cristóbal, los uniformados ubicaron a los sospechosos durante recorridos de vigilancia en el sector. Los dos hombres vestían prendas similares a las que utilizan los operarios de mantenimiento, pero no pudieron presentar los documentos solicitados por los policías.



En la tractomula encontraron los 11 rieles que, según las autoridades, serían utilizados para la construcción del metro de Bogotá. Los elementos fueron avaluados en aproximadamente $50 millones.

Los dos hombres fueron capturados por el presunto delito de hurto y quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por estos hechos.

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Según la información entregada por la Policía, los dos hombres ya fueron judicializados y permanecían detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del sector de Molinos.

El comandante también señaló que uno de los capturados tenía antecedentes por hurto y estafa, entre otros delitos. Las autoridades adelantan el proceso correspondiente para establecer las circunstancias en las que los hombres habrían intentado sustraer los rieles.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: