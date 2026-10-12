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Video captó violento robo a una pareja que llegaba a su conjunto residencial en Bogotá

Una pareja que regresaba a su vivienda, ubicada en el sector de Colina, en la localidad de Suba, fue víctima de un violento atraco.

Violento robo a una pareja en Bogotá
Violento robo a una pareja en Bogotá
Foto: captura de pantalla X
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en Bogotá. Una pareja que regresaba a su vivienda, ubicada en el sector de Colina, en la localidad de Suba, fue víctima de un violento atraco cuando llegaba a su conjunto residencial la noche del pasado 7 de octubre.

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Las imágenes, difundidas a través de la red social X por la cuenta Pasa en Bogotá (@PasaenBogota), muestran el momento en que un hombre armado aborda a las víctimas justo cuando se disponían a ingresar al lugar donde residen.

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De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, la pareja había llegado en taxi desde el aeropuerto. Cuando descendió del vehículo, uno de los delincuentes se acercó para intimidarla con un arma de fuego y despojarla de sus pertenencias.

Entre los elementos hurtados estarían relojes, joyas y dinero en efectivo. Además, según la información compartida junto con el video, el asaltante no habría actuado solo: al menos cuatro sujetos se habrían movilizado en tres motocicletas para cometer el robo.

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La grabación se difundió rápidamente en X, donde ya acumulaba más de 14.000 reproducciones, cientos de 'me gusta' y numerosos comentarios de usuarios que expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad en la capital del país.

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Varios internautas rechazaron que este tipo de situaciones continúen presentándose y manifestaron su inquietud por la forma en que los delincuentes abordaron a la pareja cuando llegaba a su lugar de residencia.

Entre los comentarios también surgieron sospechas sobre una posible participación del conductor del taxi en el que se movilizaban las víctimas. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen elementos que permitan confirmar esa hipótesis, por lo que no es posible establecer si tuvo alguna relación con el asalto.

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