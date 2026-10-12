Plan retorno: más de 380.000 vehículos se movilizarían por vía Bogotá-Girardot por semana de receso

Ante la expectativa de un alto flujo de vehículos en el corredor Bogotá-Girardot por el regreso de los viajeros a la capital, la concesión Vía Sumapaz reforzó su operación en los peajes, las unidades de atención de emergencias y la presencia de la Policía de Tránsito y Transporte.

Hernán Alarcón, director de Operaciones de la concesión, señaló que se proyecta la movilización de más de 380.000 vehículos por este corredor durante la semana de receso, una de las tres temporadas de mayor tráfico del año.

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Uno de los puntos más críticos para el plan retorno será la entrada a Bogotá por Soacha, donde el alto flujo vehicular coincide con las obras de ampliación de TransMilenio en sus fases 2 y 3. Para mitigar las afectaciones, la concesión ha coordinado acciones con la Secretaría de Movilidad de Soacha, la Gobernación de Cundinamarca, la empresa férrea regional y la Dirección de Tránsito y Transporte.

Entre las medidas propuestas están mejorar los planes de manejo del tráfico, revisar los tiempos de los semáforos y adelantar labores de limpieza y mejoramiento de la carpeta asfáltica en la Autopista Sur.



Alarcón recomendó anticipar el regreso a la capital y evitar concentrar los desplazamientos durante la tarde del lunes, cuando suelen presentarse mayores dificultades de movilidad en el ingreso a Soacha.

“Inténtenlo hacer desde el domingo, si lo pueden hacer desde el lunes temprano”, señaló el director de Operaciones.

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Recomendaciones de seguridad vial y precaución por lluvias

La concesión también reforzó las acciones de prevención y control para reducir los riesgos de siniestros viales, con especial atención a los motociclistas.

Según Alarcón, las estrategias implementadas desde 2016 han permitido reducir en un 63 % el índice de siniestralidad en el corredor. Además, en los últimos meses, la accidentalidad disminuyó un 15 % y las víctimas en siniestros viales, un 13 %.

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El directivo hizo un llamado a los conductores para que revisen las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de viajar, respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito, y estén atentos a las novedades que puedan presentarse durante el recorrido, como lluvias, congestiones e incendios forestales.

“Por favor, no excedan los límites de velocidad, acaten las normas y señales de tránsito y estén muy pendientes de todos los cambios que haya en la operación del corredor, ya sea porque se presenten lluvias, algún tipo de congestión o incendios forestales”, advirtió Alarcón.

Ante la posibilidad de lluvias, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente en los tramos donde la visibilidad o las condiciones de la vía puedan verse afectadas.

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Otro de los factores que mantiene en alerta a la concesión son los incendios forestales en sectores cercanos a Melgar, la variante de ese municipio y la entrada a Carmen de Apicalá, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con Alarcón, la concesión mantiene un monitoreo permanente y coordina la atención de las conflagraciones con las unidades locales y regionales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos. También cuenta con una brigada privada contra incendios que ha apoyado la atención de emergencias en distintos puntos del corredor.

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Finalmente, el directivo pidió a los viajeros evitar arrojar basura desde los vehículos, pues, además de contribuir a la contaminación, esta práctica puede favorecer la aparición de incendios forestales.

“Si tienes algún desecho que llevas en el carro, guárdalo contigo, llévalo hasta tu destino final, donde puedas hacer una disposición segura de estos elementos”, recomendó.