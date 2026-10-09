Pico y placa regional, reversibles y estado de las vías: claves de tránsito para el puente festivo

En el marco del despliegue operativo del Plan Éxodo y Retorno en la red vial nacional, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alonso Parra Archila, entregó un balance detallado en Mañanas Blu, sobre el flujo vehicular, las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal y las principales medidas de regulación establecidas para garantizar el desplazamiento seguro de los viajeros en todo el país.

Movilidad masiva y afectaciones climáticas en las carreteras

De acuerdo con el reporte oficial presentado por la institución, el tránsito por los diferentes peajes del país registra una alta intensidad de vehículos. Según detalló el coronel Parra, "el reporte que tenemos el día de hoy y desde que se llevó a cabo el inicio del Plan Éxodo (...) nos dan un reporte de una movilización de más de 7 millones de vehículos a día de hoy, de una proyección aproximada de 4 millones de vehículos más para un total de 11 millones".

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No obstante, las condiciones meteorológicas han impactado la infraestructura vial debido a las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.

Sobre las contingencias en carretera, el alto oficial informó que "tenemos un reporte a nivel nacional actualizado el día de hoy de 12 departamentos afectados en las vías nacionales. De esos 12 departamentos tenemos seis con cierres totales y 22 con unas restricciones o intermitentes".



Entre los corredores con mayor afectación se encuentran tramos en Boyacá (vía Belén-Sácama), Huila (Pitalito-Garzón), Risaralda (Santa Cecilia-Asia), Santander (Curos-Málaga) y zonas de Arauca y Casanare, además de puntos específicos en Antioquia y Magdalena.

Medidas clave para el regreso: pico y placa regional y reversibles

Con el propósito de agilizar el reingreso de los viajeros hacia la capital del país, la Policía de Tránsito, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, definió dispositivos especiales en los accesos de mayor flujo, como la Autopista Sur y la Autopista Norte.

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Ante el volumen de tráfico previsto, el coronel Parra hizo una recomendación directa a los conductores: "El llamado es a que le madruguen al plan retorno, que realmente planeen su regreso a casa". En esa línea, recordó el esquema de pico y placa regional programado para el lunes festivo en las entradas a Bogotá.

El oficial explicó que "el día lunes el festivo va a operar de 12 a 4 de la tarde. Pueden ingresar los vehículos de placas pares, empezando con cero y terminando en 8. Y de 4 a 8 de la noche los vehículos de placa impar".

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Asimismo, advirtió a los ciudadanos evitar estacionarse a los costados de las vías a esperar el turno de ingreso, dado que esta práctica genera severos embotellamientos y da lugar a sanciones de tránsito. De forma complementaria, las autoridades habilitarán contraflujos y reversibles estratégicos.

En la Vía al Llano, los procedimientos de alistamiento comenzarán sobre las 11:00 a.m. para poner en marcha el reversible en sentido Villavicencio-Bogotá desde la 1:00 p.m. Asimismo, en el corredor entre Mondoñedo y la Calle 13 (vía Mosquera), el flujo en un solo sentido funcionará desde las 10:00 a.m. hasta la medianoche

También se prevé el redireccionamiento del tráfico desde Soacha hacia la ruta Tocaima-Apulo-Mosquera en caso de presentarse alta congestión.

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Controles de embriaguez y canales de atención al viajero

En materia de prevención y control vial, la Policía mantendrá presencia constante en 400 puntos de control a lo largo del territorio nacional. Respecto a las pruebas de alcoholemia, el director de Tránsito señaló que "este año se han realizado muchas más pruebas, promedio un 20% más de pruebas y han resultado 40 personas con resultado positivo en embriaguez".

El coronel enfatizó en que "lamentablemente hemos detectado 40 conductores irresponsables", por lo que reiteró el llamado a conducir con máxima responsabilidad. Por último, frente a las líneas de consulta e información sobre el estado de las carreteras, el oficial aclaró que la línea habitual #767 no se encuentra en operación actualmente "Desde el mes de marzo, el numeral 767 no está en servicio y toda la comunicación con policía la hacemos a través del 123 canalizado con el observatorio de seguridad vial".

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Sin embargo, el coronel Parra anticipó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la reactivación del servicio: "La buena noticia que hoy puedo decir es que en las conversaciones que hemos tenido con el director del Invías (...) los avances para recuperar esta línea y lo que están trabajando en renovarla ya van por buen camino". Mientras se concreta este restablecimiento, la institución recomendó utilizar la línea 123 y las cuentas oficiales en redes sociales (@tránsitopolicía) para verificar la situación vial en tiempo real.

Escuche aquí la entrevista: