Lluvias y derrumbes complican movilidad en Colombia: seis cierres totales y 22 restricciones viales

Las lluvias, los deslizamientos de tierra y los daños en la infraestructura vial complican la movilidad en varias regiones de Colombia durante este fin de semana. La Policía Nacional reportó seis cierres totales y 22 restricciones parciales en vías de 12 departamentos, en medio del alto flujo vehicular por la semana de receso escolar y el puente festivo.

Según la Dirección de Tránsito y Transporte, de los 11 millones de vehículos proyectados para movilizarse durante la semana de receso, cerca de siete millones ya han transitado por las carreteras del país. Esto significa que aproximadamente cuatro millones de vehículos aún están pendientes por movilizarse.

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Entre las principales afectaciones se encuentra Arauca, donde hay cierres totales en las vías Saravena–Cubará, Tame–Fortul y Hato Corozal–Tame, debido a la caída de un puente metálico, la pérdida de banca y daños estructurales en otras infraestructuras.

Colapso de vías por lluvias en Medellín. Foto: captura de pantalla video ciudadano.

En Boyacá, permanece cerrado el paso por la vía Belén–Sácama, en el sector El Secreto, municipio de Socha, por un deslizamiento de tierra. Como alternativa, las autoridades recomiendan tomar la ruta Belén–La Palmera.



También se registran dificultades en Huila, especialmente en el sector de Pericongo, en la vía Pitalito–Garzón, y en el corredor Garzón–Neiva, donde los deslizamientos y la pérdida de banca obligan a restringir el tránsito.

En Magdalena, la creciente del río provocó el colapso estructural del puente Mendihuaca, en la vía Santa Marta–Palomino. El tránsito se realiza por un puente provisional habilitado por el Ejército, mientras que la ruta alterna reportada es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.

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Las autoridades también informaron restricciones en corredores de Santander, Risaralda y Antioquia, entre otros departamentos, por caída de rocas, socavación del terreno, daños en puentes y trabajos sobre la vía.

Ante este panorama, la Policía recomendó consultar el estado de las carreteras antes de viajar, reducir la velocidad cuando la calzada esté mojada, evitar zonas con riesgo de deslizamiento y no intentar atravesar sectores inundados o con cierres establecidos.

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Con millones de vehículos aún por movilizarse, las autoridades mantienen los operativos de prevención y control e insisten en planear los recorridos con anticipación, respetar las rutas alternas autorizadas y priorizar la seguridad durante los desplazamientos del puente festivo.