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Fuertes lluvias causaron caída de árboles e inundaciones en Cali y Jamundí, Valle

Ante estas situaciones, agentes de tránsito y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a los lugares afectados para atender las emergencias y avanzar en las labores correspondientes.

Lluvias Cali y Jamundí.
Lluvias Cali y Jamundí.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Las fuertes lluvias registradas este jueves en Cali y el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, ocasionaron múltiples emergencias, entre ellas la caída de árboles, inundaciones y afectaciones en diferentes sectores de ambas localidades.

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En Cali, se reportó la caída de aproximadamente cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad. Una de las situaciones más relevantes ocurrió en la glorieta de Ciudad Jardín, donde un árbol cayó sobre una camioneta de color negro, que quedó atrapada bajo las ramas. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas en este incidente.

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Otra de las emergencias se registró en la calle 24, entre las carreras 84 y 85, donde también se reportaron afectaciones relacionadas con la caída de árboles. Ante estas situaciones, agentes de tránsito y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a los lugares afectados para atender las emergencias y avanzar en las labores correspondientes.

Por su parte, en Jamundí, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en sectores como El Castillo y Ciudad Country. A través de videos difundidos en redes sociales, habitantes de estas zonas evidenciaron la intensidad del vendaval y las dificultades generadas por las condiciones climáticas.

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Mientras tanto, se espera un pronunciamiento de las autoridades competentes que permita establecer un balance general de las emergencias y el número total de sectores afectados.

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Las autoridades también deberán determinar si se presentaron daños adicionales en viviendas, vías u otra infraestructura, así como entregar recomendaciones a la ciudadanía ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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