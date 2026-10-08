Fuertes lluvias causaron caída de árboles e inundaciones en Cali y Jamundí, Valle

Las fuertes lluvias registradas este jueves en Cali y el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, ocasionaron múltiples emergencias, entre ellas la caída de árboles, inundaciones y afectaciones en diferentes sectores de ambas localidades.

En Cali, se reportó la caída de aproximadamente cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad. Una de las situaciones más relevantes ocurrió en la glorieta de Ciudad Jardín, donde un árbol cayó sobre una camioneta de color negro, que quedó atrapada bajo las ramas. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas en este incidente.

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Otra de las emergencias se registró en la calle 24, entre las carreras 84 y 85, donde también se reportaron afectaciones relacionadas con la caída de árboles. Ante estas situaciones, agentes de tránsito y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a los lugares afectados para atender las emergencias y avanzar en las labores correspondientes.

Por su parte, en Jamundí, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en sectores como El Castillo y Ciudad Country. A través de videos difundidos en redes sociales, habitantes de estas zonas evidenciaron la intensidad del vendaval y las dificultades generadas por las condiciones climáticas.



A esta hora se registran fuertes lluvias en Jamundí. A través de las redes sociales, usuarios han compartido videos que evidencian las afectaciones en sectores como Ciudad Country y El Castillo.



Autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución. #VocesySonidos pic.twitter.com/6jt7J7ptcg — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 8, 2026

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento de las autoridades competentes que permita establecer un balance general de las emergencias y el número total de sectores afectados.

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A esta hora se registran cierres parciales en varios sectores de Cali por caída de árboles, entre ellos la glorieta de Ciudad Jardín, calle 24 entre carreras 84 y 85 y calle 18 entre carreras 110 y 111.



Agentes de tránsito y Bomberos atienden la situación.#VocesySonidos pic.twitter.com/NtTr5uxvlQ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 8, 2026

Las autoridades también deberán determinar si se presentaron daños adicionales en viviendas, vías u otra infraestructura, así como entregar recomendaciones a la ciudadanía ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.