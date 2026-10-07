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Árboles caídos y daños en infraestructura tras fuertes lluvias en Yumbo, Valle

Pese a la magnitud de la afectación, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas.

Lluvias Yumbo, Valle (1).png
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Las fuertes lluvias y los vendavales registrados durante las últimas horas en el sector de Ciudad Guabinas, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, dejaron varias afectaciones materiales y complicaciones en la movilidad. De acuerdo con las autoridades, alrededor de cuatro árboles cayeron sobre la vía antigua que comunica a Cali con Yumbo, generando obstrucciones y afectando temporalmente el tránsito por este corredor vial.

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Además, una empresa ubicada en la zona sufrió daños en parte de su infraestructura debido a los fuertes vientos. Gran parte del techo de la edificación terminó en el suelo. Pese a la magnitud de la afectación, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas.

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“Nuestro personal se encuentra en la zona, verificando y haciendo todas las labores de evaluación de algunos daños que se registraron por estos fuertes vendavales. Varios árboles cayeron sobre la vía”, señaló el capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo.

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A esta hora, organismos de emergencia continúan en el sector realizando labores de evaluación y monitoreo para determinar el alcance total de los daños y garantizar condiciones seguras para la comunidad y quienes transitan por la zona. Las lluvias también se presentaron en otros sectores de Yumbo; sin embargo, hasta el momento no se han reportado afectaciones de la misma magnitud que las registradas en el sector de Ciudad Guabinas.

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