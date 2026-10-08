Vía al mar: Camacol exige suspender cobro de valorización al Invías

En el Atlántico, Camacol pidió al Invías la suspensión definitiva del cobro de valorización de la Vía al mar que comunica a Barranquilla y Cartagena.

Señala la agremiación que, con ese cobro que viene desde el Gobierno anterior, se está atropellando a la Región, y aún falta la construcción de 60 kilómetros de la doble calzada que comunica a las dos capitales.

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En una carta dirigida al director del Invías, Juan Camilo Ostos, Camacol en el Atlántico hizo la solicitud para suspender definitivamente el cobro de Valorización sobre la carretera Cartagena–Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad, comúnmente conocida como la Vía al mar.

Afirma Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol, que es un atropello el que se quiere cometer con el Caribe desde el gobierno anterior con el cobro de la valorización desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, en una vía que tiene 40 o 50 años y que no da ninguna valorización.



“Nosotros desde el gobierno pasado hemos considerado que es un atropello contra la Región Caribe. Es un laboratorio que quiso hacer el Gobierno del señor Petro con la Costa. Quieren cobrar desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, cuando es una vía que tiene 40 o 50 años, que no nos da ninguna valorización.

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El director de Invías habló de una plusvalía, creo que también está equivocado”.

Agrega el dirigente gremial que tanto Camacol como otras organizaciones y los residentes de los 248.000 predios que colindan con la Vía al Mar confían en que el actual Gobierno y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que en su momento respaldó su posición, suspendan definitivamente el cobro.

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“Sabemos que este Gobierno ha tratado muy bien a la Costa y, con base a eso, estamos confiados en que tomen atenta nota de la carta con justificaciones técnicas y jurídicas que les enviamos”.

En su comunicación al director del Invías, Camacol señala que si bien el cobro hoy está suspendido temporalmente y ellos interpusieron una demanda contra el mismo por ser inequitativo, comparado con otras regiones del país donde se han dado grandes desarrollos de carreteras, en esta parte de la Costa no se ha podido terminar el corredor vial Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena, por lo que se debe adoptar una decisión institucional que cierre definitivamente la controversia.

“Nosotros hemos sido partidarios de que los peajes hay que hacerlos para mantener la vía, pero hay que hacer más inversión y hay que terminar los 60 kilómetros de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. No es posible que Medellín, Cali, Bogotá tengan. y esto no es culpa de este Gobierno, han hecho las grandes autopistas del país ¿y nosotros no hemos podido terminar Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena? De verdad que es algo que es muy complicado”, concluyó el presidente de la junta directiva de Camacol.