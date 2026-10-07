Casi listo otro impuesto en Antioquia: proyecto de obras por valorización pasó segundo debate

Vía libre a proyecto del gobernador para adelantar obras viales por valorización: 13 diputados aprobaron esta posibilidad, en medio de la controversia que ha generado entre gremios económicos como el bananero.

Tras una larga jornada este martes, la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza 37 de 2026, que establece un plan de obras que podrían financiarse mediante valorización. La votación terminó con 13 votos positivos de 26 diputados, seis votos negativos y cinco impedimentos.

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La decisión generó críticas entre algunos integrantes de la corporación. El diputado Juan David Muñoz cuestionó la iniciativa y afirmó que el mecanismo trasladaría a campesinos, pequeños productores y familias trabajadoras el costo de las obras. También aseguró que la Asamblea le habría entregado facultades al gobernador Andrés Julián Rendón y advirtió que se deberá vigilar quiénes terminarán pagando y cómo se utilizarán.

Por su parte, Luis Peláez calificó la iniciativa como “más impuestos” para los antioqueños y señaló que fue aprobada con una mayoría impulsada desde la Gobernación.



El diputado Walter Salas cuestionó, además, que no estarían completos los estudios de prefactibilidad, que no habría claridad sobre la financiación de las obras y que existen dudas frente al trámite de los impedimentos.

A su turno, la Gobernación de Antioquia explicó que la ordenanza autoriza avanzar de los estudios de prefactibilidad a los de factibilidad para proyectos en Oriente, Suroeste y Urabá. En total, son 78 kilómetros de vías y una inversión estimada cercana a los 800 mil millones de pesos.

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Entre los corredores están El Canadá–El Carmen de Viboral y La Unión–El Carmen de Viboral, en Oriente; Jericó–Buenos Aires–La Bodega, en Suroeste, y Ríogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde, en Urabá.

El ente departamental aseguró que habrá exenciones para viviendas VIS, VIP y estratos 1, 2 y 3, además de población vulnerable y economía campesina. Ahora deberá adelantarse la socialización con propietarios y nuevos estudios de factibilidad.

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"Una de las últimas discusiones tenía que ver con un tramo sobre la competencia del corredor vial en el tramo Río Grande, Nueva Colonia, pero al fin se dejó un parágrafo como para darle la tranquilidad jurídica a los diputados y a nosotros para poder seguir avanzando en los estudios con este proyecto y la distribución posterior apenas tengamos la factibilidad", dijo Sebastián Cataño, secretario de Infraestructura de Antioquia.

Finalmente, hay que mencionar que fuera de las críticas por parte del sector bananero, sobre Rendón han caído señalamientos porque estando en campaña a la Gobernación aseguró no estar de acuerdo con adelantar obras por valorización.