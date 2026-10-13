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Pico y placa en Bogotá hoy martes 13 de octubre: no podrán circular carros con estas placas

La restricción vehicular aplica este martes 13 de octubre de 2026 para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en la capital.

Pico y placa en Bogotá.
Agentes de tránsito controlando la medida de pico en placa en Bogotá.
Foto: Movilidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Este martes 13 de octubre de 2026, la restricción de pico y placa Bogotá hoy se aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., tal como lo dispone la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

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La restricción se aplica en toda la zona urbana de la ciudad, con el fin de mejorar el flujo vehicular y reducir el impacto ambiental en la capital.

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Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Bogotá

Los conductores que incumplan con la medida del pico y placa Bogotá hoy enfrentan una sanción económica. La multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que aproximadamente suma un monto de 633.200 pesos.

Además, se corre el riesgo de que el vehículo sea inmovilizado por las autoridades de tránsito de Bogotá. Para evitar estas sanciones, es crucial verificar si su vehículo está bajo restricción y considerar alternativas de movilidad.

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¿Taxis y servio especial tienen pico y placa?

Hoy en día, las motocicletas son las únicas que están exentas de cumplir el pico y placa en Bogotá. Así las cosas, los servicios de taxis y transporte especial que tengan placa terminada en 5 o 6 sí tienen restricciones de pico y placa Bogotá.

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Asimismo, la Secreataría de Movilidad recomienda a los conductores utilizar el transporte público o realizar recorridos en bicicletas. Las aplicaciones de mapas proporcionar permiten monitorear el tráfico en tiempo real, lo que ayuda a evitar congestiones.

Mañana, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular durante el horario establecido. Se invita a planificar sus desplazamientos de acuerdo con la normatividad vigente para no caer en sanciones innecesarias.

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