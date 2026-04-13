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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Aparecieron las siete personas perdidas en Monserrate: estuvieron desaparecidas por 18 horas

Aparecieron las siete personas perdidas en Monserrate: estuvieron desaparecidas por 18 horas

El grupo estaba conformado por 5 menores de edad y dos adultos.

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