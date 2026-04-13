Aparecieron las siete personas perdidas en Monserrate: estuvieron desaparecidas por 18 horas

Un frente de búsqueda fue activado en horas de la madrugada de este lunes 13 de abril en el cerro de Monserrate, al oriente de Bogotá, lugar donde siete personas se encontraban desaparecidas desde la mañana del domingo.

Las autoridades establecieron labores de rastreo con drones y el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana para dar con el paradero de las personas perdidas.

Según el reporte entregado sobre las 4:00 de la madrugada del lunes, las autoridades completan más de 18 horas continuas de operación desde que se activó el protocolo de búsqueda sobre las 2:00 de la tarde del domingo.



Aparecen los perdidos en Monserrate

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá afirmó que el rastreo se ha llevado a cabo por aire y tierra. De hecho, el organismo de socorro señaló que pudieron estar refugiándose al interior de una cueva.

Por fortuna, y tras 18 horas de búsqueda, las siete personas desaparecidas desde el pasado domingo fueron encontradas y están descendiendo del cerro con el acompañamiento de los organismos de socorro.



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