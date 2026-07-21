Así cayeron seis asesinos del Tren de Aragua que delinquían en Bogotá: tenían sede en Kennedy

Seis integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en operativos simultáneos en Bogotá y Bucaramanga. Los capturados son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada, luego de una investigación de nueve meses adelantada por el Gaula de la Policía y la Fiscalía.

La estructura delinquía principalmente en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde consolidó un control criminal en sectores como la calle 38, Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande. En estas zonas, los criminales cometían extorsiones contra comerciantes, traficaban drogas, ejecutaban homicidios, ordenaban desapariciones forzadas y participaban en acciones de sicariato para mantener el dominio sobre el territorio.

Los investigadores establecieron que un inmueble tipo pagadiario, conocido como La Pesebrera y ubicado en la localidad de Kennedy, presuntamente era utilizado como centro de reuniones para planear las actividades delictivas, coordinar el cobro de extorsiones y definir acciones violentas contra quienes se opusieran al control de la organización.

Según el expediente, cuando las víctimas se negaban a pagar las exigencias económicas, los delincuentes presuntamente llegaban hasta los establecimientos comerciales para cometer asaltos violentos. Varios de estos hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y hacen parte del material probatorio recopilado durante la investigación.



Además, la estructura también está relacionada con atentados contra integrantes de otras organizaciones criminales, hechos que posteriormente eran difundidos con el propósito de sembrar miedo entre la población y fortalecer su control territorial.

Durante los allanamientos fueron capturados alias ‘Cojo’, señalado como el presunto cabecilla de la estructura en el sector de la calle 38, en Kennedy; alias ‘Mateo’ y alias ‘Breke’, quienes serían los responsables de coordinar las actividades delictivas en Chapinero y Bellavista; alias ‘Kevin’, identificado como el presunto encargado de recaudar el dinero producto de las extorsiones; y alias ‘Juan’ y alias ‘Reinel’, señalados de ejecutar homicidios por encargo y atentados relacionados con disputas entre organizaciones criminales, el control territorial y el cobro de extorsiones.

En medio de las diligencias judiciales también fueron incautados un arma de fuego y seis teléfonos celulares. Estos elementos serán sometidos a análisis forense para establecer si contienen información relacionada con la coordinación de homicidios, extorsiones y demás actividades atribuidas a la organización criminal.

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El director del Gaula de la Policía, coronel Edgar Andrés Correa Tobón, aseguró que el resultado fue posible gracias a la investigación de nueve meses y a la información suministrada por ciudadanos, la cual permitió ubicar a los presuntos integrantes de la estructura y materializar las órdenes de captura en su contra.